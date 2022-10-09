《麵包國王》繪本親子粉絲多 日籍作者江口里佳樂分享

「2022高雄城市書展」昨、今兩天連辦國際講座，邀請日本電通集團藝術總監江口里佳到高市圖總館，分享知名繪本《麵包國王》的出版艱辛及趣事。講座開放70組5至10歲親子組報名後，隨即秒殺。

江口里佳在親子界非常受歡迎，家有二寶的成人讀者周小姐拿著日文版《麵包國王》說，之前去日本旅遊時覺得《麵包國王》這本繪本太可愛，雖然不了解內容但還是買來收藏；今年看到上誼出版《麵包國王》的中文版，立刻下單購買，今天還能聽到作者本人唸故事真的太棒了。

從事繪本創作的民眾李國溢表示，江口里佳從設計的端點發想出充滿童趣的吐司造型繪本，激發了他對創作的靈感，也很期待有天能在台灣見到江口里佳的玻璃雞蛋作品設計展。聽眾楊奶奶說，因為現在的體力不適合出國，能在就近圖書館聽到來自國際的講者用日文分享創作趣事，對於老人家來說覺得很感動。

江口里佳抵台後，在社群媒體上紀錄在台灣的日常，她指出，一直以來都擔任設計師的角色，到高市圖總館參觀時看到講座場地布置了許多《麵包國王》的相關輸出品深受感動，好想把這些都帶回日本。

江口里佳也拜訪了「2022台灣設計展」主展場高雄，體驗台灣設計的巧思及魅力。同行的日本小學館出版社總編村松也特別到小房子書鋪參訪，在書鋪小管家的介紹下看見許多台灣原創繪本，並買了目前展出原畫展的《大象忘忘》繪本，以及林廉恩老師的《HOME》，覺得高市圖「好繪芽獎」扶植出版的《動物園的秘密》及《反正都可以到嘛》，圖像精彩且有趣。