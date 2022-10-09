《麵包國王》繪本親子粉絲多 日籍作者江口里佳樂分享
「2022高雄城市書展」昨、今兩天連辦國際講座，邀請日本電通集團藝術總監江口里佳到高市圖總館，分享知名繪本《麵包國王》的出版艱辛及趣事。講座開放70組5至10歲親子組報名後，隨即秒殺。
江口里佳在親子界非常受歡迎，家有二寶的成人讀者周小姐拿著日文版《麵包國王》說，之前去日本旅遊時覺得《麵包國王》這本繪本太可愛，雖然不了解內容但還是買來收藏；今年看到上誼出版《麵包國王》的中文版，立刻下單購買，今天還能聽到作者本人唸故事真的太棒了。
從事繪本創作的民眾李國溢表示，江口里佳從設計的端點發想出充滿童趣的吐司造型繪本，激發了他對創作的靈感，也很期待有天能在台灣見到江口里佳的玻璃雞蛋作品設計展。聽眾楊奶奶說，因為現在的體力不適合出國，能在就近圖書館聽到來自國際的講者用日文分享創作趣事，對於老人家來說覺得很感動。
江口里佳抵台後，在社群媒體上紀錄在台灣的日常，她指出，一直以來都擔任設計師的角色，到高市圖總館參觀時看到講座場地布置了許多《麵包國王》的相關輸出品深受感動，好想把這些都帶回日本。
江口里佳也拜訪了「2022台灣設計展」主展場高雄，體驗台灣設計的巧思及魅力。同行的日本小學館出版社總編村松也特別到小房子書鋪參訪，在書鋪小管家的介紹下看見許多台灣原創繪本，並買了目前展出原畫展的《大象忘忘》繪本，以及林廉恩老師的《HOME》，覺得高市圖「好繪芽獎」扶植出版的《動物園的秘密》及《反正都可以到嘛》，圖像精彩且有趣。
江口里佳除了分享繪本創作歷程外，也談及自己如何從設計跨足到繪本的契機，並提及設計的觀點-「讓人開心的設計就是好設計！」因現場親子讀者眾多，同時也講到自己如何在育兒及工作中取得平衡，另特地加碼進行《麵包國王》系列繪本說故事，由作者親自朗讀日文版本、現場簽書，讓參與活動的讀者驚喜連連。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言