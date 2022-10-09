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《麵包國王》繪本親子粉絲多 日籍作者江口里佳樂分享

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
日籍繪本作家江口里佳參加高雄市立圖書館國際繪本中心的國際講座，吸引許多親子讀者。圖／高市圖提供
日籍繪本作家江口里佳參加高雄市立圖書館國際繪本中心的國際講座，吸引許多親子讀者。圖／高市圖提供

「2022高雄城市書展」昨、今兩天連辦國際講座，邀請日本電通集團藝術總監江口里佳到高市圖總館，分享知名繪本《麵包國王》的出版艱辛及趣事。講座開放70組5至10歲親子組報名後，隨即秒殺。

江口里佳在親子界非常受歡迎，家有二寶的成人讀者周小姐拿著日文版《麵包國王》說，之前去日本旅遊時覺得《麵包國王》這本繪本太可愛，雖然不了解內容但還是買來收藏；今年看到上誼出版《麵包國王》的中文版，立刻下單購買，今天還能聽到作者本人唸故事真的太棒了。

從事繪本創作的民眾李國溢表示，江口里佳從設計的端點發想出充滿童趣的吐司造型繪本，激發了他對創作的靈感，也很期待有天能在台灣見到江口里佳的玻璃雞蛋作品設計展。聽眾楊奶奶說，因為現在的體力不適合出國，能在就近圖書館聽到來自國際的講者用日文分享創作趣事，對於老人家來說覺得很感動。

江口里佳抵台後，在社群媒體上紀錄在台灣的日常，她指出，一直以來都擔任設計師的角色，到高市圖總館參觀時看到講座場地布置了許多《麵包國王》的相關輸出品深受感動，好想把這些都帶回日本。

江口里佳也拜訪了「2022台灣設計展」主展場高雄，體驗台灣設計的巧思及魅力。同行的日本小學館出版社總編村松也特別到小房子書鋪參訪，在書鋪小管家的介紹下看見許多台灣原創繪本，並買了目前展出原畫展的《大象忘忘》繪本，以及林廉恩老師的《HOME》，覺得高市圖「好繪芽獎」扶植出版的《動物園的秘密》及《反正都可以到嘛》，圖像精彩且有趣。

江口里佳除了分享繪本創作歷程外，也談及自己如何從設計跨足到繪本的契機，並提及設計的觀點-「讓人開心的設計就是好設計！」因現場親子讀者眾多，同時也講到自己如何在育兒及工作中取得平衡，另特地加碼進行《麵包國王》系列繪本說故事，由作者親自朗讀日文版本、現場簽書，讓參與活動的讀者驚喜連連。

日籍繪本作家江口里佳參加高雄市立圖書館國際繪本中心的國際講座，吸引許多親子讀者。圖／高市圖提供
日籍繪本作家江口里佳參加高雄市立圖書館國際繪本中心的國際講座，吸引許多親子讀者。圖／高市圖提供
江口里佳看見高市圖「好繪芽獎」扶植的出版品。圖／高市圖提供
江口里佳看見高市圖「好繪芽獎」扶植的出版品。圖／高市圖提供

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