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高雄輕軌龍貓隧道暴紅遊客越軌道搶拍 警開出第1張罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市曾姓男子今天下午因闖越軌道拍輕軌列車，捷運警察當場攔人，開出第1張罰單。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子今天下午因闖越軌道拍輕軌列車，捷運警察當場攔人，開出第1張罰單。記者石秀華／翻攝

高雄輕軌新通車路段「龍貓隧道」，成高雄最夯打卡拍照景點，遇國慶連假，不僅試乘體驗，班班客滿，還吸引大批遊客在C21a至C21間的軌道搶拍，捷運警察今天下午2時30分，見曾姓男子闖越軌道拍輕軌列車，當場攔人，開出第1張罰單，可處罰款1500元至7500元。

高雄輕軌C20至C24站5日下午通車試營運，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間，因保留百棵小葉攬仁，輕軌列車通行在綠色隧道間，彷彿「龍貓隧道」相當迷人。

「龍貓隧道」瞬間爆紅，躍升高雄最夯打卡和網紅拍照景點，加上國慶連假，今天上午吸引許多遊客一睹龍貓隧道風采，在現場搶拍。

高雄捷運警察隊和高捷公司派出保全在C21a至C21間的軌道間，進行守望、巡邏，並勸阻遊客勿在軌道間拍照，但仍有不少遊客踰矩，爭相搶拍捕捉輕軌列車經過龍貓隧道的美景。

捷運警察於下午2時，在C21a至C21間的軌道，攔下列車駛近後，仍待在軌道拍照的曾姓男子（22歲），依大眾捷運法，對曾男開出首張「龍貓隧道」違規罰單，罰款可處罰款1500元至7500元。

捷運警察隊表示，警方對於民眾任意闖入軌道區、植草區行為加強予以宣導之外，也將針對民眾任意闖入的違規行為予以開罰，呼籲遊客賞美景，要遵守規定，以免觸法。

高雄輕軌「龍貓隧道」，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／攝影
高雄輕軌「龍貓隧道」，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／攝影
高雄輕軌「龍貓隧道」試營運通車後，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／攝影
高雄輕軌「龍貓隧道」試營運通車後，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／攝影
C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間，因保留百棵小葉攬仁，輕軌列車通行在綠色隧道間，彷彿「龍貓隧道」相當迷人。記者石秀華／攝影
C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間，因保留百棵小葉攬仁，輕軌列車通行在綠色隧道間，彷彿「龍貓隧道」相當迷人。記者石秀華／攝影
高雄輕軌「龍貓隧道」，周圍兩旁樹木營造，成高雄最夯打卡拍照景點。記者石秀華／攝影
高雄輕軌「龍貓隧道」，周圍兩旁樹木營造，成高雄最夯打卡拍照景點。記者石秀華／攝影
「龍貓隧道」瞬間爆紅，躍升高雄最夯打卡和網紅拍照景點，加上國慶連假，吸引許多遊客搶拍。記者石秀華／攝影
「龍貓隧道」瞬間爆紅，躍升高雄最夯打卡和網紅拍照景點，加上國慶連假，吸引許多遊客搶拍。記者石秀華／攝影
高雄輕軌新通車路段「龍貓隧道」，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／翻攝
高雄輕軌新通車路段「龍貓隧道」，成高雄最夯打卡拍照景點，吸引不少遊客搶拍。記者石秀華／翻攝

高雄輕軌 捷運 警察

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