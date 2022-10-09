髒亂點變公園 出身藍營里長肯定陳其邁行動力成立後援會

高雄市新興區建華里長吳文欽昨天成立挺邁後援會，因有近50年國民黨黨齡，表態引發關注。吳文欽說，他4任里長都是用無黨籍參選，能否為地方做事才重要，他說，2年前陳其邁補選上任後，協助將里內一塊中油閒置土地改造為公園，執行力讓人有感，讓他決定站出來挺陳其邁連任。

吳文欽說，髒亂點有機會改造為公園，除了市長及市府團隊展現出色的行政效率，也要感謝國民黨市議員陳若翠及立委吳怡玎在過程中助一臂之力，藍綠都有幫忙。

陳若翠說，吳文欽憂心該處閒置空間會積水傳播病媒蚊，已奔走10多年，跨越3任市長，該處空地地主是中油，她接獲里長請託後，也找立委吳怡玎共同協助，里長非常用心，將原本雜草叢生空間，變身為社區居民的休憩去處，是多贏作法。

吳文欽昨天成立建華里挺邁後援會，也是此次第一個以里為單位的挺邁後援會組織。吳文欽說，他是在2年前一場里長會議中提出這項意見，市長馬上交辦養工處等團隊，很快就有了突破，讓他非常感動。