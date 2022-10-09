國慶連假運量高 高雄輕軌、捷運延長營運時間

國慶連假高雄有多場活動，除了 「2022 台灣設計展」外，輕軌新通車路段「龍貓隧道」吸引大批民眾試乘體驗。高雄捷運、輕軌昨運量開出紅盤，為疏運大批人潮，連假期間捷運、輕軌加開班次，分別延長營運至清晨0點和晚上11點半。

昨天輕軌運量4萬4828人次，直逼台灣文博會期間的5萬人次。捷運17萬餘人次，也是今年次高運量。

高雄捷運公司表示，上一波輕軌最高運量事台灣文博會期間，8月14日有約5萬人次；今年唯一突破5萬人次的是2月27日，當天是台灣燈會無人機演出，有6萬2007人次。昨天的捷運運量為農曆過年後的次高運量，過年時單日有20萬人次運量。

捷運局長吳義隆表示，國慶連假三日，高雄熱鬧滾滾，呼籲民眾多利用捷運、輕軌參加台灣設計展在高雄、吉10型樂型農市集及嬉皮派對等活動。輕軌加開班次且延長營運時間至晚上11點半，清晨0點在C12駁二大義站有配合活動的最後一班車。輕軌在下午1點至晚上10點班距10分鐘，其餘時段則為15分鐘班距，視人潮狀態機動加密列車班距載運。

捷運局表示，今天是連假第二天，運量有機會再創高運量，呼籲旅客多利用大眾運輸工具抵達景點。欲參觀台灣設計展設計中島，散場階段可分散至O1西子灣站、O2鹽埕埔站及C12駁二大義站離場。如要到輕軌美術館路段龍貓隧道拍攝美景，請記得口訣：最佳拍攝點，車站行穿前，切莫進軌道，違法又危險。如擅入軌道區拍攝，最高可罰7500元。