快訊

MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

蘭嶼上百人群毆事件警逮6人偵訊 網傳吸毒滋事疑帶風向

國慶連假好去處 一連4天左營萬年季天天都精采

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供

高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，明晚還有國際嘉年華踩街，是國慶連假好去處。

今年萬年季開幕是7日晚間在蓮池潭畔左營孔廟前登場，市長陳其邁、議長曾麗燕等人都出席，為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛，宣告「獅來運轉，神佑萬年」，開幕當晚，紙風車劇團帶來老少咸宜的舞台劇「武松愛老虎」，將萬年季節慶儀式以歌舞音樂劇演出方式呈現，讓觀眾了解左營舊城歷史文化。

左營區長胡俊雄說，今年左營萬年季時間從10月7日至10日，適逢國慶連假，連日來會場擠進不少民眾共襄盛舉，爭睹火獅風采。祈福火獅在點睛後，活動期間將出巡駐駕慈濟宮、啟明堂及天府宮等廟宇，接受民眾祈願，保庇市民健康平安。

萬年季每天有不同主題節目，昨天安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事，用生動文字與精采聲音再現萬年縣場景，透過小學生視角為乘載數百年歷史的左營舊城賦予新意義，經過一番激戰，仁武國小胡祐睿獲第一名，獲頒2千元獎金。

除了孔廟帶來主要活動，蓮池潭周邊廟宇也舉辦豐富的廟埕活動，昨天上午由元帝廟發紅龜粿及山粉圓、啟明堂提供沁心涼仙草、慈濟宮發送仙草茶，並提供義診服務，幫助長者檢視自身健康狀況。晚上則有清水宮舉辦南管音樂戲與「朱弁：棄子扶姑」戲碼，啟明堂安排國樂演奏，感受傳統民俗藝術表演的精髓，讓遊客有吃也有玩，可盡情享受萬年季熱鬧氣氛。

高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，現場熱鬧滾滾。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，現場熱鬧滾滾。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供
2022左營萬年季每天有不同主題節目，8日安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事。圖／高雄市政府提供
2022左營萬年季每天有不同主題節目，8日安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，活動持續到10月10日，適合全家人同行。圖／高雄市政府提供
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供
2022高雄左營萬年季7日晚上在蓮池潭畔左營孔廟前開幕，市長陳其邁親臨現場迓火獅，與議長曾麗燕為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛。圖／高雄市政府提供
萬年季開幕後，紙風車劇團帶來老少咸宜的舞台劇「武松愛老虎」，節慶儀式以歌舞音樂劇方式呈現。圖／高雄市政府提供
萬年季開幕後，紙風車劇團帶來老少咸宜的舞台劇「武松愛老虎」，節慶儀式以歌舞音樂劇方式呈現。圖／高雄市政府提供
2022左營萬年季每天有不同主題節目，8日安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事。圖／高雄市政府提供
2022左營萬年季每天有不同主題節目，8日安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事。圖／高雄市政府提供

延伸閱讀

影／連假人潮多 小琉球交通船機動加班 衝墾丁行車順暢

2022台港各自的國慶主題 竟巧合的同是「守土衛國」

影／國慶連假第二天 麗寶排隊購買人潮800公尺

國慶連假第2天湧車潮 台中大雅、大里、霧峰車多壅塞

相關新聞

高雄前金區1264戶停電、台電加緊搶修 故障點還在查

台電高雄區處表示，今天清晨4點51分配電設備故障，造成高雄市前金區1264戶停電。搶修人員尚在現場逐處尋查中，目前已復電...

國慶連假好去處 一連4天左營萬年季天天都精采

高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，明晚還有國際嘉年華踩街，是國慶連假好...

影／連假人潮多 小琉球交通船機動加班 衝墾丁行車順暢

國慶連假第2天，屏東離島小琉球今天再有大批遊客登島旅遊，藍白航運等交通船業者已機動加班輸運。屏鵝公路種樹百里2.0工程正...

「我願意為月經發聲」屏東國一男生倡議正向態度

10月11日是台灣女孩日，呼應國際月經平權運動，屏縣府社會處規畫月經「屏」權展覽，屏東縣第9任兒少代表國中一年級黃品策、...

南市議員參選人李伯利關懷邊緣族群 課輔弱勢學童

「幸福城市發展協會」長期關懷社會邊緣族群，是台南市首先推出「家教式小班制課後輔導」的民間社福機構，今年3月起與台南大學課...

高雄又停電！前金1264戶受影響 網怒：硬碟被搞死

高雄市今晨4時51分又傳停電，這次換前金區！台電高雄營業處表示，初步懷疑是小環路電纜故障，因供電線路較長，須確實查明故障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。