國慶連假好去處 一連4天左營萬年季天天都精采
高雄左營萬年季去年因疫情停辦，今年擴大舉行，除了迓火獅、攻炮城，還有餐車特色市集等，明晚還有國際嘉年華踩街，是國慶連假好去處。
今年萬年季開幕是7日晚間在蓮池潭畔左營孔廟前登場，市長陳其邁、議長曾麗燕等人都出席，為象徵福氣安康的祈福火獅開光點睛，宣告「獅來運轉，神佑萬年」，開幕當晚，紙風車劇團帶來老少咸宜的舞台劇「武松愛老虎」，將萬年季節慶儀式以歌舞音樂劇演出方式呈現，讓觀眾了解左營舊城歷史文化。
左營區長胡俊雄說，今年左營萬年季時間從10月7日至10日，適逢國慶連假，連日來會場擠進不少民眾共襄盛舉，爭睹火獅風采。祈福火獅在點睛後，活動期間將出巡駐駕慈濟宮、啟明堂及天府宮等廟宇，接受民眾祈願，保庇市民健康平安。
萬年季每天有不同主題節目，昨天安排一場兒童著古裝演講比賽，小學生身穿古裝上台說故事，用生動文字與精采聲音再現萬年縣場景，透過小學生視角為乘載數百年歷史的左營舊城賦予新意義，經過一番激戰，仁武國小胡祐睿獲第一名，獲頒2千元獎金。
除了孔廟帶來主要活動，蓮池潭周邊廟宇也舉辦豐富的廟埕活動，昨天上午由元帝廟發紅龜粿及山粉圓、啟明堂提供沁心涼仙草、慈濟宮發送仙草茶，並提供義診服務，幫助長者檢視自身健康狀況。晚上則有清水宮舉辦南管音樂戲與「朱弁：棄子扶姑」戲碼，啟明堂安排國樂演奏，感受傳統民俗藝術表演的精髓，讓遊客有吃也有玩，可盡情享受萬年季熱鬧氣氛。
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