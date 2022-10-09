影／連假人潮多 小琉球交通船機動加班 衝墾丁行車順暢

國慶連假第2天，屏東離島小琉球今天再有大批遊客登島旅遊，藍白航運等交通船業者已機動加班輸運。屏鵝公路種樹百里2.0工程正趕工中，枋山等路段上午一度封閉南下一個車道施工，雖然9點至11點車流量高達2200車次，但車行仍算順暢。

小琉球國慶連假遊客爆滿，連假首日初估登島遊客逾萬人，今一早又有不少遊客前往，因民宿多已客滿，連露營區也搭起帳篷搶客。一位黃姓遊客說，「小琉球這兩天天氣爆好，出大太陽，但溫度沒那麼高，海邊戲水、浮潛、玩SUP人潮滿滿，連下水都得排隊。」

雖然屏鵝公路仍在施工，但仍有不少民眾衝墾丁，枋寮警分局統計，連假首日南下車流逾2萬車次，今上午9至11點出現南下尖峰，車流逾2200車次，但包括台1線、台17線交匯的水底寮五岔路口等易塞路段，行車仍算順暢。

國慶連假除了墾丁、小琉球湧現出遊潮，台24線通往屏東霧台鄉沿線也很熱門。里港警分局表示，台24線部分路段施工，只開放單向通行，現場有交管人員疏導，請欲上山民眾小心駕駛，因山區停車空間有限，若停車位已滿，將引導遊客下山，建議民眾至水門轉運站搭乘公車前往山區景點，避免無處停車，敗興而歸。