「我願意為月經發聲」屏東國一男生倡議正向態度

10月11日是台灣女孩日，呼應國際月經平權運動，屏縣府社會處規畫月經「屏」權展覽，屏東縣第9任兒少代表國中一年級黃品策、沈鈺家，花4個月，針對「國小學生對月經看法與月經平權態度」展開調查，消除月經汙名化，以正向態度看待。

屏東縣第九任兒少代表鳳西國中一年級黃品策、中正國中一年級沈鈺家，今年6月起在縣內33鄉鎮市以國小五至六年級生抽樣530份問卷調查，調查發現，大多數女學生都有經期來潮時身體不舒服，與初經來時不知道該如何面對的狀況。當面臨月經來時，主要向學校提出幫助，次要尋求家中長輩。

兩人說，自己是男生，過去對月經不是清楚，透過調查了解到女生生理期是不舒服跟不方便，也認識不同種類的生理用品，希望大家能同理與協助女生，不再視而不見與避而不談，期待學校老師或家中的長輩們可以正視月經的議題。

沈鈺家說，以前看到衛生棉廣告不知道在賣衛生棉以為在賣床墊，現在對月經有更深入了解，也更能體諒媽媽每月面臨的不舒服。

社會處長劉美淑說，過去月經議題束縛「禁忌」與「不潔」，時代變遷逐步往公共化趨勢，世代間態度有所不同，但比以前更能公開談論月經。國際「月經平權運動」有月經貧窮、月經不平等、月經汙名化、月經教育與月經權益等重要面向。為破除性別制約，透過台灣女孩日聚焦月經主題，翻轉傳統月經印象，以更積極和正面的態度倡議並呼應世界潮流。

劉美淑說，考量身心障礙女性相較於經期間更為不便，縣府在屏東縣身心障礙福利服務中心（4樓無障礙照護廁所）首辦設置「悅室」（月事諧音），以衛生用品櫃提供如衛生棉、濕紙巾、毛巾、備用衣物等需要的物品免費使用。縣內各國中小保健室、社會處所屬物資銀行及各社福館室服務台等，均免費提供生理用品，友善性別行動實踐月經平權。

「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽，與谷慕慕Good Moon Mood團隊及陳欣、鐘苡綾、吳致怡、張瑜庭4位藝術家共同合作，從台灣生理用品發展歷程、月經相關漫畫及繪本、加入形式不一月經藝術創作品、經血服裝及互動體驗遊戲。

即日起至10月30日在青少年中心小聚場展出，歡迎各國中小學生及大眾入館參觀，讓台灣男女老少都能正視月經、大方談月經，全體社會不再聞「經」色變，讓進入青少年階段兒少認識自我，改善性別刻板印象，打造月經「屏」權的性別友善環境。