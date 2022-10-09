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南市議員參選人李伯利關懷邊緣族群 課輔弱勢學童

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員參選人李伯利創設「幸福城市發展協會」，長期關懷社會邊緣族群，課輔學童。圖／幸福城市發展協會提供
台南市議員參選人李伯利創設「幸福城市發展協會」，長期關懷社會邊緣族群，課輔學童。圖／幸福城市發展協會提供

「幸福城市發展協會」長期關懷社會邊緣族群，是台南市首先推出「家教式小班制課後輔導」的民間社福機構，今年3月起與台南大學課輔中心合作，派遣經訓練的教育系師資生以小班制方式課輔孩童，提升學習效果。

「幸福城市發展協會」由台南市無黨籍市議員候選人李伯利創設，他說，課輔對象包含台南的喜樹、新南、石門、後港、中洲、山上國小，還有澎湖石泉、風櫃國小、成功國小和屏東佳義國小和2間教會，共800餘名學童。

李伯利說明推出小班制課後輔導的源由，最早是在接觸學生數較少的後港國小，輔導因為家庭缺乏教育資源的學習弱勢學童時，發現班級人數雖然少，卻有更好的教學成效。

他表示，除了提供更多弱勢學生獲得穩定並優良的小班制教學，讓學生家庭不需另外負擔費用即可獲得完整教材，也會支持清寒家庭學生上大學後的生活、書籍津貼。「因為堅持小班制的教學，也讓協會對於師資生的人力費用提升2.5倍，但這是有價值的！」

李伯利說，經費來源皆來自捐款，其中特別感謝中原大學數學系的系友會長期穩定的捐款支持，這些朋友即使分散在國內外，也特別關心台灣南部當地的弱勢學生教育，甚至成立了「幸福群組」隨時向總幹事楊曉義了解學生的學習需求和成果，非常感人。

「孩童未來的競爭力來自於真實的內涵，不僅只有義務教育的畢業證書。」李伯利解釋這是協會投入更多人力和資源在偏鄉弱勢學生課後輔導的主要原因，在基礎點上帶給學習弱勢的孩童更好的競爭力。

「會投入弱勢扶助不是因為自己做多少，而是因為知道有多少人因為自己而生命不同。」李伯利認為「愛」就是在別人的需要上，看到自己付出的價值，雖然投身社會公益遇到許多艱辛和困難，仍一秉初衷、堅持不懈，希望從政後有更大影響力來整合資源，為需要的人做更多的事情。

幸福城市發展協會與台南大學課輔中心合作，課輔弱勢家庭學童。圖／幸福城市發展協會提供
幸福城市發展協會與台南大學課輔中心合作，課輔弱勢家庭學童。圖／幸福城市發展協會提供

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