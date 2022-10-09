高雄又停電！前金1264戶受影響 網怒：硬碟被搞死

高雄市今晨4時51分又傳停電，這次換前金區！台電高雄營業處表示，初步懷疑是小環路電纜故障，因供電線路較長，須確實查明故障點，才能復電，已動員人力搶修中；PTT網友形容，當下冷氣和電腦瞬間關機，怒批「真怕硬碟被搞死，台電還有臉收這麼多電費」。

台電高雄區處今天上午表示，今天清晨4時51分許，因配電設備故障，造成前金區1264戶停電。初步懷疑是小環路電纜故障，因供電線路較長，須確實查明故障點，才能辦理修復及復電，已動員人力加緊搶修中；目前已復電22戶。

PTT網友在停電後，以「又停電了是怎樣？」為題發文，氣到飆三字經，怒指冷氣電腦瞬間關機，操，真怕硬碟被搞死。網友批「台電真的白爛，你有那個臉收那麼多電費？」只希望硬碟沒事，剩下的不求了，睡覺去，一肚子火。