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談台灣財政紀律問題 柯文哲：通通有問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
對於台灣縣市財政紀律問題，柯文哲表示，通通有問題，中央政府自己帶頭，舉債算收入太好笑了。柯文哲也說，台北市舉債因為通膨，今年會超過8億元，那高雄會超過多少？不應當讓下一代承受後果。記者江婉儀／攝影
對於台灣縣市財政紀律問題，柯文哲表示，通通有問題，中央政府自己帶頭，舉債算收入太好笑了。柯文哲也說，台北市舉債因為通膨，今年會超過8億元，那高雄會超過多少？不應當讓下一代承受後果。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席柯文哲今天出席「爆破財政黑幕，理財教育親子日」，對於台灣縣市財政紀律問題，柯文哲表示，通通有問題，中央政府自己帶頭，舉債算收入太好笑了。柯文哲也說，台北市舉債因為通膨，今年會超過8億元，那高雄會超過多少？不應當讓下一代承受後果。

被問及台灣哪些地方的財政紀律比較有問題，柯文哲對提問記者說，問題應該倒過來問，「覺得台灣目前有哪些地方是還OK的」，柯文哲說通通有問題，中央政府自己帶頭，最好笑的是，特別預算不算歲入、歲出的平衡，這太好笑。

柯文哲說，在台灣政府預算法舉債算收入，他聽了哪有這樣，太好笑了，舉債算收入，隨後柯文哲自己緩頰「那、那、那，好了不要再罵」。

對於高雄舉債2400多億元是台北的2.6倍，柯文哲先「唉」嘆了口氣，說冰凍三尺，非一日之寒，單單那個利息他就慘了，現在因為通貨膨漲，利息大幅上漲，台北市去年利息大概4點多億元，今年會超過8億元。

柯文哲指出，台北市利息會超過8億元，那高雄會超過多少？那不得了，所以人家說以債養債，後來就利上加利，後來是這樣天下沒有白吃的午餐，不應當讓下一代來承擔這些後果。

柯文哲 北市 加利

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