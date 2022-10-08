高市府發言人合體「打火哥」 推廣安裝住警器

為推廣住宅安裝「住警器」，高市消防局火災預防科股長「打火哥」和市府發言人張硯卿、周璟瑜合體拍攝40秒短片，以網路直播開箱情境，加強宣導市民如何安裝住警器。

為了提升民眾居住安全，高雄市政府消防局推廣住宅安裝「住警器」重要性，火災預防科股長「打火哥」蔡宗翰與張硯卿、周璟瑜攜手拍攝40秒短片，以時下流行網路直播開箱情境、輕鬆對話教學方式，宣導如何安裝住警器，更以「3步驟30秒，守護全家大小」口訣，提醒市民記得安裝住警器，減少生命及財產損失。

蔡宗翰表示，這回「住警器教學」影片腳本以輕快簡短方式呈現，就是希望讓民眾一看就知道，自己在家裝住警器真的非常簡單，只要3步驟30秒就能裝好。

周璟瑜分享，雖然平時不熟悉家電、也不擅於組裝，但拍攝影片是第一次嘗試安裝住警器，沒想到跟著3步驟做很快就順利完成，真的非常簡單！如今逢人就追問家裡有沒有裝好住警器，還自薦可以幫忙安裝。

張硯卿則表示，營造與鏡頭互動的直播開箱感，希望能拉近與民眾距離，讓政令宣傳更平易近人，透過簡短直式影片，更方便轉傳分享，強化宣傳效果。

消防局今天發布新聞稿指出，為了家庭防火安全，透天住宅、5樓以下老舊公寓皆應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火災，初期就能發出警報聲提醒逃生。

根據統計，高雄市去年共有14個家庭因裝有住警器，在火災發生時便成功預警，讓住戶及時逃生。建議民眾在家中客廳、餐廳、臥室、走道等處，都要安裝住警器，才能讓住家安全更有保障。