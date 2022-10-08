高雄10多歲男童染登革熱 疑遭「漏網之蚊」叮咬染疫

高雄市今天再增1例登革熱確診個案，個案是住前鎮區10多歲男童，10月2日發燒、頭痛、肌肉痠痛，至6日因症狀未緩解持續就醫，醫院通報檢驗證實為確診登革熱，目前病情穩定住院治療中，3名同住家人都無疑似症狀、且快篩均為陰性，衛生局研判是「漏網之蚊」傳染，高市至今累計18例，籲民眾提高警覺。

高市衛生局疫調，男號主要活動地點為前鎮區崗山仔住家、學校及補習班，依活動史研判，感染源與日前崗山仔地區群聚疫情相關，疑社區有「漏網之蚊」散發傳染風險。衛

衛生局表示，接獲通報後已擴大疫調採檢、採地毯式孳生源清除，並緊急噴藥、環境大掃蕩。至今天中午擴大疫調採檢103人，初步快篩都是陰性，未發現其他疑似個案，此波疫情警戒範圍包含前鎮16里，含瑞豐、竹內、竹南、瑞竹、瑞南、瑞北、瑞西、瑞祥、瑞興、瑞崗、瑞東、瑞平、瑞華、瑞昌、瑞隆、瑞和里及鳳山善美、正義、新武里。

民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀，應儘速就醫。