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違規使用除草劑會挨罰 高市籲空地不噴藥

中央社／ 高雄8日電

高雄除草劑管理自治條例108年上路至今接獲48件違規使用除草劑案，其中查獲9件違規，累計裁罰金額4萬5000元。又以住宅區為最常違規使用地點，高市環保局籲民眾空地不噴藥。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，夏天因陽光充足、雨水豐沛，草長得特別快，許多地主或土地管理人為求方便快速，使用除草劑。但噴灑除草劑除產生臭味引起反感。若不慎接觸也會刺激皮膚和眼睛，造成環境危害。

環保局自民國107年訂定「高雄市除草劑管理自治條例」，除農牧用地、林業用地及養殖用地，其他公園、學校、住宅區、醫院、溪畔以及道路兩側都禁用除草劑。若違規使用，經檢出除草劑成分將對行為人或土地所有或管理人處新台幣5000元以上，5萬元以下罰鍰。

環保局指出，自治條例107年11月9日制訂，108年5月9日上路後，迄今共接獲48件違規使用除草劑檢舉案件，其中9件採樣送驗植物樣本，含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，累計裁罰金額4萬5000元，違規使用地點以住宅區內閒置建築用地最多。

高雄市環保局長張瑞琿說，高雄除草劑自治條例自公布至今將邁入第4年，環保局秉持守護市民健康初衷，持續稽查轄內是否落實非農地禁用除草劑，同時配合淨零城市推動，規劃補助民眾換購電動除草機。呼籲民眾配合從自家空地不噴藥做起，讓環境安全有保障。

高雄市 建築 雨水

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