高雄鳳山溪河道「 浮屍」！ 2、300尾魚疑厭氧死亡

高雄市大東濕地公園旁鳳山溪河道今早傳出魚群曝屍，環保局獲報前往採樣稽查，初步檢驗水質、導電度及水溫未有異常，也無油漬及油氣異味，但溶氧量偏低，由於鳳山溪正值枯水期，加上巡查發現濟安橋至博受橋有大量浮渣，研判魚群是因厭氧現象，導致底泥上浮，溶氧量過低造成魚群死亡。

環保局今大天動用空拍機往下游巡查，發現死魚分布範圍為大東濕地公園放流口至鳳山橋，沿線約有2、300餘尾死魚擱淺在沿岸及溪面，多為10至25公分的吳郭魚，上游及周邊尚無發現排放廢水情形，稽查人員已通報水利局，派工加緊清除。

高市環保局指出，今早採樣發現，Ph酸鹼值為7.01、導電度534μS/cm、水溫27.4℃，均無異常，溶氧0.88mg/L偏低；另在濟安橋至博愛橋發現有大量浮渣，研判是枯水期，溪水基流量低，因厭氧現象而導致底泥上浮，使得河面漂浮大量浮渣。

環保局也提醒民眾，若發現河道有非法排放或其他汙染情形，可打公害陳情專線07-7317600或1999通報，一起來揪出汙染排放源，共同維護高雄市水體品質。