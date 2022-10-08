電動裝甲隊、輪椅先鋒隊全出動 榮家伯伯快樂閱兵
雙十國慶將至，高雄岡山榮家在光輝十月舉辦「快樂閱兵」，使用電動四輪車、輪椅的住民全出動，長輩雄赳赳、氣昂昂通過閱兵台，充分展現榮譽感、愛國心。國旗飄揚，口罩等裝飾也有國旗元素，是一場另類的國慶嘉年華。
榮家長輩穿上迷彩軍服或國旗裝，電動代步車、輪椅也加上國旗藍紅白元素妝點，通過閱兵台時，長輩們熱情揮舞小國旗，並高喊「中華民國萬歲」，情緒高昂。
榮家表示，閱兵分列梯隊有愛國自由隊、防疫天使隊、鐵血正步連、電動裝甲隊、輪椅先鋒隊等5個隊伍，精神抖擻通過閱兵台，91歲爺爺羅南松說，沒想到還有機會穿上迷彩服、踢正步，內心好感動、好欣慰，他亢奮高喊「讓我再踢一次正步」。
許多人感嘆近年國慶氣氛變得淡薄，對榮家長輩來說，國慶是非常有感的重要節慶。岡山榮家主任詹光宇說，「讓我再一次踢正步」凸顯住民當軍人愛國護家園的榮譽心聲，今年10月籌辦快樂閱兵活動，住民踴躍報名、心情興奮，參加活動住民平均年齡83歲，愛國心依舊強烈，感謝榮民榮眷基金會贊助與支持，陪伴住民度過相當有意義的國慶日。
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