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屏東全齡客語沉浸成果展 盼母語向下扎根傳承

中央社／ 屏東縣8日電
屏東縣長潘孟安。聯合報系資料照片。記者潘欣中／攝影
屏東縣長潘孟安。聯合報系資料照片。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府推動全齡客語沉浸學習，今天舉行成果展並感謝投入第一線教學的教師，透過教學提升同儕間客語互動頻率，讓客家母語能向下扎根與傳承。

表揚活動中，縣府客家事務處創立「客語縣長獎」，由縣長潘孟安親自頒發給最高齡學員、最年輕學員、客語認證滿分學員以及深入偏鄉的開班教師，展現客語推廣深度及廣度。

潘孟安致詞指出，推出全齡客語沉浸學習系統，包含嬰幼兒客家語言巢、客語沉浸教學、客語學習家庭、客家本位國小教材等，創造師生以客語互動機會，並積極營造客語學習環境，同時獲得客家委員會肯定並納入客語發展政策。

縣府團隊推行客語沉浸教學有成。潘孟安表示，民國108年榮獲教育部本土語言傑出貢獻獎，自106年起皆榮獲客家委員會「推動客語為通行語成效評核」優等及佳等佳績。

客家事務處提及，嬰幼兒客家語言巢是讓嬰幼兒以趣味競賽的形式並融入客語，並為全齡客語沉浸趣味競賽開場，展現以親子活動營造客語共融環境。

客語 潘孟安 語言

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