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為高雄柔術選手加油 市議員鄭孟洳邀湧言會成員加持

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
高雄市議員鄭孟洳邀民進黨湧言會成員，包括趙天麟、林楚茵及阮昭雄、何博文等人，到高雄為柔術競技選手加油。圖／截自趙天麟臉書
高雄市議員鄭孟洳邀民進黨湧言會成員，包括趙天麟、林楚茵及阮昭雄、何博文等人，到高雄為柔術競技選手加油。圖／截自趙天麟臉書

111年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣舉行，高雄市議員鄭孟洳推動競技及全民運動，邀請民進黨湧言會成員，包括立委趙天麟、林楚茵及台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文等人，到高雄戰神健身館為柔術競技選手加油。原本就是柔術練家子的阮昭雄，更上場傳授基本拳擊、摔技、關節技防身三招，展現個人好身手。

鄭孟洳表示，此次全運會高雄代表選手實力堅強，因為訓練過程很辛苦，邀請幾位立委和議員來向選手加油，她更送上加菜金勉勵現場選手，大家高喊「全民運動會加油、高雄柔術加油！」在教練指導下，選手展開團練，矯健俐落身手贏得滿堂彩。

鄭孟洳說，高雄市提供選手後援，包括交通經費補助，也派出運動防護員隨隊參加，她過去在議會爭取運動發展基金，包括賽事、運動醫療照護及運動場館維護等，都能挹注選手，讓他們在安心訓練外，也能獲得運動醫療與照顧，保障身心狀況。

隨隊教練及物理治療師表示，選手有量級限制，要注意他們的體重控制、體能與訓練狀況，照顧好身心，調整到最佳狀況，在賽場上才能有最好表現。

阮昭雄從小就是柔術好手，還曾拿過全國第二名，他以一身柔道服現身，與柔術選手比試，卻搞笑要對方「你要假裝（趴）下去啊！」阮昭雄說，保持好的運動習慣，可以培養體力和毅力，像趙天麟是超馬立委，問政上快狠準，更能為市民把關。

林楚茵也說，運動只有好處沒有壞處，她自己特別喜歡練瑜珈，而對運動員來說，不能只靠自己，有好的教練與治療師陪伴做好照護，是職涯中很重要的一部分，可以在運動這條路上走的更好，為台灣爭光。

阮昭雄從小就是柔術好手，他以一身柔道服現身與柔術選手比試，卻搞笑要對方「你要假裝（趴）下去啊！」圖／截自趙天麟臉書
阮昭雄從小就是柔術好手，他以一身柔道服現身與柔術選手比試，卻搞笑要對方「你要假裝（趴）下去啊！」圖／截自趙天麟臉書
民進黨立委趙天麟是超馬好手，在教練指導下練習防身技巧。圖／截自趙天麟臉書
民進黨立委趙天麟是超馬好手，在教練指導下練習防身技巧。圖／截自趙天麟臉書

議員 阮昭雄

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