假日紓壓喘口氣 屏東失智關懷民眾參與爆棚

失智照護壓力讓不少人喘不過氣，屏東縣政府、天主教失智老人基金會今天舉辦失智關懷活動，六藝劇團安排我愛阿嬤妮舞台劇，以全新劇情演出失智照護小技巧，吸引500多位民眾參與，一位肩負照護重任的吳小姐說，「舞台劇看似笑鬧，卻讓人看完笑中帶淚，不再覺得孤立無援，重新點燃希望」。

上午活動另安排疫苗接種站，提供莫德納次世代疫苗及流感疫苗，屏東市衛生所前一天狂打電話家戶關懷，一早催出爆滿排隊人龍，至上午11點為止，已有近500人接種莫德納次世代疫苗，40多人接種流感疫苗，其中30餘人同時接種兩種疫苗，接種人數打破莫德納次世代疫苗開打以來假日接種站記錄。

屏市衛生所主任李明遠說，有些民眾質疑莫德納次世代疫苗效力，還有人以為打了新冠疫苗就不用打流感，都不是正確說法，接種新冠疫苗絕對有益提升防護力，若對同時接種兩種疫苗有疑慮，也可自行評估分開接種，但一定要打才能因應疫後解封。

上午失智關懷活動安排六藝劇團演出最新舞台劇，主角阿嬤妮模擬失智阿嬤，從食衣住行等生活點滴到服藥、運動、睡眠，揣摩失智者生活日常，唯妙唯肖，讓不少與會民眾點頭直說：「我家也是這樣。」阿嬤妮以誇張舞台動作傳授與失智共處的技巧，讓與會民眾深感獲益良多。