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影／小小騎士大鵬灣尬滑步車 家長直呼比F1賽車還刺激
屏東大鵬灣國家風景區管理處今年暑假重新開放國際休閒特區，人潮逐漸回流，為推廣「多一度」與「慢一點」的體驗型觀光單車遊，鵬管處在國慶連假期間舉辦「大鵬灣Cruising 300自行車系列活動」；今天由「小騎士Slip Bike滑步車活動」開跑，吸引近600名小小騎士參加，9日由「鵬灣橋趣味活動」及「美食馬拉松」接力登場。
「自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，尤其是奈高氣爽的時節！」鵬管處長許主龍說，環灣一圈約12公里，單車旅遊可一次欣賞跨海大橋、灣區美景、濕地生態和濱海風景，是最悠閒放鬆且推薦的體驗方式；大鵬灣周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力。
適合2至6歲幼兒的無踏板滑步車，近年來成為頗夯的親子休閒運動，大鵬灣擁有安全、獨立的環灣自行車道系統，鵬管處為啟發學齡前幼兒對自行車騎乘的興趣，特別在國慶連假自行車系列活動首日安排Slip Bike樂活動，讓幼兒在短距離滑步律動中，進入自行車休閒運動的領域，激發孩子挑戰自我的勇氣；比賽依年齡分為6組，長度80公尺，家長看了直呼「比F1賽車還刺激」。
鵬管處表示，今年2至6歲的小騎士報名人數爆滿近600名、鵬灣橋趣味活動34名、美食馬拉松271名、雙雙對對Cruising也是額滿22對，希望藉由今年創新的活動，串聯轄區美景、文化藝術、在地特色美食小吃及屏東觀光圈巿集，充分與在地產業鏈結，並將運動休閒結合食、宿、遊、購、行各觀光產業，塑造大鵬灣運動觀光品牌。
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