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東港兒童公園變身共融遊樂園 獲美國地產大獎雙金肯定

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府近年推動1鄉鎮1共融式特色遊具場，今年7月啟用的東港大鮪魚航海樂園，遊具設計巧妙融入航海和黑鮪魚特色意象，並結合東港水資源豐沛特性，改造後的兒童公園不僅變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園，報名美國地產大獎（The TITAN Property Awards）設計獎，傳回奪下遊樂空間景觀與公園及公共空間2項金獎好消息。

東港大鮪魚航海樂園毗鄰新東港鎮公所，縣府水利處重新改造6分地的東港兒童公園，為彰顯1鄉1特色及落實兒童話語權為設計前提，從設計階段的親子對談工作坊至完工，注重細小環節，除有代表東港的黑鮪魚意象特色遊具，還有聲光盪鞦韆和海洋戶外戲水區，成為海洋主題新樂園，並結合長者體健、無障礙設施，變身為老少、身障者都能同樂的共融遊戲場。

縣府說，今年美國TITAN地產大獎有18個比賽項次，吸引美、英、德國共108個國家參賽，參賽作品超過6萬5000件，由200位國際評審評比，東港大鮪魚航海樂園在眾多作品中脫穎而出，奪下遊樂空間景觀與公園及公共空間2項金獎，實屬不易，感謝評審團給予肯定外，更歡迎民眾到東港體驗親子共享新樂園。

美國TITAN Property Awards地產大獎是美國國際獎項協會（IAA）主辦，旨在表揚全球建設及地產產業內不斷提升標準的設計師及從業人員，評選類別包括房地產開發、建築、室內設計、房地產等獎項，獲得殊榮作品將能在TITAN Property Awards的網站上展示長達5年，提供增加國際交流和吸引合作的機會。

7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供
7月啟用的屏東東港大鮪魚航海樂園，遊具設計融入航海和黑鮪魚特色意象，改造後的兒童公園變身不分年齡的迷你海洋主題遊樂園。圖／屏東縣政府提供

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