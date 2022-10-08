陳其邁化身「運將」 提醒高雄孕婦有28趟計程車交通補助

10月1日起，高雄市孕婦產檢交通補助擴大補助，設籍高雄的孕婦可以直接在產檢醫療院所領28張產檢交通乘車券，每張180元。市長陳其邁化身小黃司機拍宣傳片提醒孕媽咪，別忘了高雄有這項貼心補助。

高雄市孕婦產檢交通補助去年開辦，照顧對象原為低收入及中低受入戶，今年3月起擴大至身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，10月1日起全面照顧本市所有孕婦，約1.8萬人可請領。

市府指出，高雄市籍孕婦皆補助14次產檢、28趟次計程車乘車券，每張面額180元，最高5040元乘車券，50家產檢醫療院所皆能領取交通乘車券，核發快速方便，相關資訊可查詢社會局網站 https://bit.ly/3y3lkvc 。