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設計介入生活 高市攜手計程車隊改造車身

中央社／ 高雄7日電

響應台灣設計展，高市府攜手台灣大車隊，以設計美學改造全新車頂燈與車身設計，今天高雄市副市長史哲與55688集團執行長林念臻共同發表新車款，展現設計介入生活的無限可能。

高雄市政府文化局資料指出，車燈改造由南台科大創新產品設計系教授王文雄，及天晴設計事務所設計總監易瑋勝共同操刀，保留55688經典字樣，以充滿未來感的斜面造型調整，在色彩計畫則以計程車黃及黑色作對比，讓車燈在日夜有不同風格展現。

車身包裝則由55688視覺設計師林美君及邀請在地設計師尤洞豆設計2個款式，一款以閃電造型給人活潑、飽含速度感的氛圍，象徵提供消費者有溫度又快如閃電的生活媒合服務，另一款則運用「設計中島」主視覺進行改裝。

新車款今天以雁形車隊在台灣設計展主展場「設計中島」氣勢登場，由史哲和55688集團台灣大車隊執行長林念臻共同宣布新車款正式上路，為設計展添加吸睛亮點。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，2022台灣設計展在高雄，設計面向更不只展現在主展區設計中島內，這次與台灣大車隊合作，結合設計團隊展現美學創意，打造城市移動美學新境界，透過計程車這項交通載具、用「移動的設計」走入城市巷弄，並從高雄出發，擴散設計能量到全台灣，帶來更多美好想像。

史哲說，設計介入生活的各種面向，是近年設計界的關注趨勢，「設計力」展現已成為城市轉變的契機，這一次設計展市府從結婚背板改造到市場，都是設計介入生活、翻轉城市美學的案例；若計程車隊改造受好評，有機會在全國的台灣大車隊都能看到新設計，真正達成本次設計展主軸「台灣設計設計台灣」。

林念臻指出，這次車身設計發表，從車頂燈到形象車身，運用簡潔俐落線條，展現車隊勇於跳出框架且專注創新的態度，這次與市府、設計團隊合作，將年輕時髦視覺元素融入日常，盼帶給消費者全新生活風格體驗。

高雄市長 計程車

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