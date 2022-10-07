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澎湖國際燈光藝術節 50萬盞燈海閃耀

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖縣政府推出2022「澎湖國際燈光藝術節」，今晚在馬公第三漁港國際廣場啟燈，50萬盞燈光閃耀，5隻海豚「舞躍銀波」主燈秀，隨著燈光而旋轉跳躍，是活動最吸引人的焦點。

今晚由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同啟燈，宣告國際廣場園區的燈光秀正式開始，現場湧進民眾，一睹燈海景觀展演。

澎湖縣旅遊處表示，國際燈光藝術節分三期燈區展出，今晚有超過50萬盞各式大小燈光同步點亮閃耀，5隻跳躍海豚的「舞躍銀波」璀璨的主燈秀，是活動焦點，現場還包括有「光耀漁翁島」、「洄游豐收」等大型主題燈座，並有街頭藝人輪流演出，五光十色的燈海與精彩的歌舞等表演，讓民眾與遊客看個過癮。

為讓「澎湖國際燈光藝術節」活動順利，今天下午旅遊處長陳美齡率工作人員前往文澳城隍廟祈求活動圓滿。今晚首推的「舞躍銀波」主燈秀，每週五至週日晚間7時到9時，每半小時演出。

旅遊處指出，10至11月間還有「珊瑚之心」與「遨游飛翔」等地景藝術燈區將陸續推出，一直持續至明年2月28日，展期長達近5個月，民眾與遊客可以仔細感受燈光藝術節的美景。

澎湖縣 藝術節 海豚

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