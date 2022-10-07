今年最後一場！岡山籃籗會將國慶雙連假登場

近300年歷史的高雄岡山籃籗會趕集因疫情停辦兩年，今年中秋節復辦，吸引上萬人次到場；雙十連假將至，今年最後一場籃籗會，將在後天開跑，預估人潮會比上次更多；區公所也提醒，因會場周邊停車空間有限，主辦單位備有免費接駁服務，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。

岡山區公所指出，岡山籃籗會源自清代為以物易物的「趕集」活動，當時交易以竹類竹藝品為主，充滿草根特色及傳承百年文化資產，傳承至今有近300年歷史，也是全台碩果僅存的大型傳統廟會市集活動。

今年最後一場籃籗會將在10月9、10日開跑，為期1.5天；區長陳振坤表示，這次籃籗會一樣分為百貨、花卉、傳統三大區，也結合岡山社區大學共同規畫籃籗會歷史導覽。