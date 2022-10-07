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麵包廠食材逾期等多項缺失 高市衛生局稽查開罰

中央社／ 高雄7日電

高雄某食品公司遭投訴麵包製作過程衛生堪慮，高市衛生局今天會同多單位稽查2家相關業者，發現有貯存26項逾期食材等多項缺失，將依法開罰，疑涉偽造文書部分則移送偵辦。

國民黨籍台北市議員鍾沛君在台北市議會召開記者會表示，接獲投訴並取得影片，高雄市某家食品公司製造提供給國軍副食麵包時，老闆兼負責人未戴口罩、手套，且發現出爐麵包外側有大小不同情形，會直接徒手吃掉，再繼續製作麵包，衛生堪慮。

高雄市政府衛生局今天新聞稿回應，日前接獲民眾陳情食品業者原料逾期、作業場所衛生疑慮，啟動稽查規劃，今天會同食藥署南區管理中心及相關司法警察機關，對相關2家業者展開無預警稽查。

衛生局說明，稽查人員現場查獲食品公司作業區貯存逾期麵粉、蛋黃液、在來米粉、椰子粉等26項食材、作業場所食材未離地等缺失；另一家相關公司則有食材未離地及分裝食材未標示品名、有效日期，違反食品良好衛生規範準則。

衛生局指出，食品業者於作業區貯存逾期食材，已違反食品安全衛生管理法，依法可處新台幣6萬元以上罰鍰，將依法開罰；食材未離地、分裝食材未標示品名及有效日期等缺失，已要求業者限期改正，屆期不改將可依法處6萬元以上罰鍰。

針對陳情人提供影片疑從業人員未戴口罩、咬食麵包後再包裝，衛生局表示現場查無相關事證，將列管持續加強稽查。此外，陳情人指稱麵包有效日期往後標註部分，因疑涉及偽造文書，將移送地檢署偵辦。

衛生局澄清，相關民眾檢舉案件均依法定程序調查處置，此案因事涉2家業者且銷售層面擴及多處，衛生局於調查情搜相關周邊事證至一定程度後，謀定後動進行無預警聯合稽查，並非毫無作為。

衛生局 麵包 口罩

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