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雙園區加持 北高雄最大造鎮「泰郡悅讀時代」今動土

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「泰郡悅讀時代」今天動土，總銷88億，是北高雄最大造鎮案。記者王昭月／攝影
「泰郡悅讀時代」今天動土，總銷88億，是北高雄最大造鎮案。記者王昭月／攝影

相準台積電進駐設廠等開發時機，泰郡建設機構位在高雄橋頭新市鎮的一塊3000多坪土地今天動土興建，預計蓋地下4層，地上15樓的大樓產品「泰郡悅讀時代」，總銷達88億，是北高雄總銷金額最大的造鎮案。

與楠梓科學產業園區與橋頭科學園區相鄰的橋頭新市鎮，近期受半導體S科技廊帶及台積電設廠的建設利多加持，至少有1.5萬個工作機會，房市也跟著翻轉。

泰郡建設機構董事長郭泰吟在台積電宣布設廠前取得3185坪土地，看中優越區位，大手筆投資開發，今天動土的「泰郡悅讀時代」預計蓋761戶，興建戶數是橋頭新市鎮次高，卻是總銷額最高的造鎮案。

郭泰吟說，橋頭新市鎮擁有95公頃的高雄都會公園，鄰近是8萬就業人口的經濟部楠梓科技產業園區，距高鐵左營站約10至15分車程，目前有捷運青埔站，將來有捷運紫線，居住條件完備。「泰郡悅讀時代」將規劃2到3房的產品，具有獨立公設會館等17項公共設施，戶戶有車位，媲美五星級飯店，目前每坪預售開價約介於33萬到35萬間。

泰郡建設深耕高雄多年，在業界一向穩紮穩打，目前在高雄科技大學、高雄大學及高雄鳳甲一帶均有推案，其中泰郡悅讀時代是北高雄最大造鎮案。

「泰郡悅讀時代」今天動土，總銷88億，是北高雄最大造鎮案。記者王昭月／攝影
「泰郡悅讀時代」今天動土，總銷88億，是北高雄最大造鎮案。記者王昭月／攝影
泰郡建設機構董事長郭泰吟（右二）領軍的團隊，在市場穩紮穩打。記者王昭月／攝影
泰郡建設機構董事長郭泰吟（右二）領軍的團隊，在市場穩紮穩打。記者王昭月／攝影

台積電 捷運

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