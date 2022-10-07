影／食品業遭爆讓國軍吃口水麵包 高市衛生局今未查獲

高雄滿冠公司長期供應國防部陸軍副食供應中心麵包，但被爆製作過程沒戴口罩、帽子和手套，徒手抓麵包，甚至用嘴巴啃咬，幫麵包「修邊」，國軍弟兄不知道吃進多少「口水麵包」，向國防部及高雄市衛生局檢舉都沒有下文，高市衛生局強調，接獲陳情即啟動稽查，今天也兵分二路開聯合稽查，絕非如台北市議員指稱毫無作為。

高市衛生局副局長潘炤穎表示，一接獲民眾陳情滿冠等兩家食品公司有原料逾期及作業場所衛生疑慮，即蒐集情資並啟動稽查，並與中央相關單位研議稽查事項。檢舉案有法定的處置程序，食安案件更必定依法嚴辦，此案涉2家業者、衛生局調查周邊事證至一定程度後，會會同檢調無預警聯合稽查，絕非毫無作為。

潘炤穎指衛生局今天即兵分二路，會同食藥署南區管理中心及警察聯合稽查，但現場未發現工作人員未戴口罩，質疑從業人員咬食麵包再包裝一事，現場也查無相關事證，此部分將列管加強稽查。