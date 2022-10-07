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迎接雙十國慶日 藍營議員邀陳其邁在市議會唱國歌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜請市府團隊一起唱國歌，迎接雙十國慶日。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅靜請市府團隊一起唱國歌，迎接雙十國慶日。記者徐白櫻／翻攝

大後天是雙十國慶日，高市議員李雅靜今日質詢，開場時邀請市長陳其邁及市府團隊起立唱國歌，另考量鳳山人口全市最多，盼把五甲農業區打造成「健康醫療產業園區」，引進智慧醫材及醫療相關研發及產業進駐。市長陳其邁表示，會以亞灣備援基地來定位與規畫，生活功能部分會進一步妥適規畫。

高雄市議會市政總質詢，國民黨議員李雅靜表示，今年國慶主題是「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，不過內容卻看不到國家的名字「中華民國」，完全沒看到「中華民國」字眼，中華民國國慶真的快樂嗎？

隨後李雅靜詢問陳其邁，「會不會唱國歌」，隨後邀請市長及團隊唱國歌，眾人在議事廳內面對國旗唱國歌迎接111年國慶日。

李雅靜指出，她力挺18歲公民權，修憲複決成功要件是要跨越965萬張同意票的高門檻，請問市長如何幫助年輕人完成夢想？陳其邁表示，他個人支持，但行政機關要保持中立，在此呼籲市民踴躍投票，他個人也將積極拉票，邀請大家一起支持。

此外，李雅靜說，鳳山人口數35萬5千多人，全高雄市第一，但沒有一家醫學中心，目前全市高齡人口達49萬人、高齡比例18.01%，鄉親醫療需求日益增加，有必要引進大量醫療資源及醫療專業人才。李雅靜建議，37公頃五甲農業區轉型產業園區，打造「健康醫療產業園區」引進醫學中心等級以上的醫院，導入智慧醫材及醫療相關的研發、產業進駐。

市長陳其邁答詢表示，醫療分成三級， 長庚及幾家醫學中心在精準醫療部分都有不錯成果， 中崙社區農地未來會朝研發、精準醫療及生物科技、 AI研發中心等方向進行產業布局，以亞灣備援基地來定位，生活功能部分會進一步妥適規畫。

高雄市議員李雅靜請市府團隊一起唱國歌，迎接雙十國慶日。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅靜請市府團隊一起唱國歌，迎接雙十國慶日。記者徐白櫻／翻攝

李雅靜 陳其邁 國歌

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