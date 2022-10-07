快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

古寧頭水資源回收中心動土 改善周邊水汙染活化水源

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
改善古寧頭地區汙水處理，金門國家公園管理處昨辦「古寧頭水資源回收中心」動土，未來水資源回收中心處理後的回收水，將可方便附近農耕取水灌溉使用。圖／金門國家公園管理處提供
改善古寧頭地區汙水處理，金門國家公園管理處昨辦「古寧頭水資源回收中心」動土，未來水資源回收中心處理後的回收水，將可方便附近農耕取水灌溉使用。圖／金門國家公園管理處提供

金門古寧頭地區汙水處理設施早年建置完成，設置地點較鄰近於古寧國小，因汙水處理設施較為老舊，時常飄散臭味，影響居民生活品質，金門國家公園管理處昨辦「古寧頭水資源回收中心」開工，未來水資源回收中心處理後的回收水，將可方便附近農耕取水灌溉使用。

隨著金寧地區居住人口成長，原汙水處理設施的每日汙水處理量200CMD漸為不足，有鑑於此，金門國家公園管理處積極爭取中央預算補助並於110年度獲中央挹注經費新臺幣5944萬元，另覓地點新設水資源回收中心。

據了解，這次的新廠汙水每日處理量提升至400CMD，並一併設置宣導水資源處理利用教育觀念之展示場域，完工後將為金門地區優良的環境教育場所。

古寧村長李開陣今天表示，舊有的處理設備，汙水效益已不能符合需求，且鄰近汙水設施，居民常反映汙水淨化處理過程中產生異味，影響居民生活品質。該水資中心興建，為古寧頭居民所關心議題，工程興建能嘉惠當地民眾，亦可使居民認同環境保護及水資源循環利用的理念。

金門國家公園管理處表示，水資中心地點鄰近W17據點、W16據點、古寧頭戰史館等景點，為避免施工中遊客誤入工地造成公安危險，自111年10月6日至112年3月6日封閉W17據點至W16據點之連接道路段，也提醒用路人注意安全並及提前改道。

為減少施工中造成民眾不便，金門國家公園管處將積極督促施工廠商儘速完工，並設置安全告示牌，引導遊客至替代道路，如有任何問題，歡迎洽詢：金門國家公園管理處環境維護課 蔡技士，電話082-313156。

金門 國家公園 水資源

延伸閱讀

和美水資源回收中心動工 2025年完工每天處理3千噸廢水

雙溪簡易自來水工程完工 解決山城居民自找水源問題

金門縣府設多層複合濾料試驗模場 提升太湖水源水質

水源不見？台東池上溼地疑震後水位下降乾枯 居民憂生態衝擊

相關新聞

樹根隆起破壞人行道平整 護樹團體籲不能只有斷根一途

近日高雄市文藻外語大學牌樓旁一棵行道樹根系被切除7成以上，出現巨大傷口，城市森林協會認為此舉將造成無預警倒伏風險，危及學...

金門大橋通車網傳將贈酒給鄉親 縣府澄清是假消息

金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等，對此金門縣府發言人吳伯揚出面澄清，相關內容均非...

影／高雄動漫節開幕 高市議員黃捷化身女僕動感熱舞　

2022高雄國際動漫節今天起一連四天在高雄巨蛋登場，因為疫情關係睽違三年今年再度舉辦，現場有250個攤位，販售各式限量動...

重現繁榮！屏東西市場拆除重建 將成南台灣首座可調控室內溫度市場

屏東市大埔地區「西市場」有40年歷史，建築物結構安全堪慮，設備老舊雜亂，地下室空間陰暗潮濕，成為治安死角，縣府、市公所與...

高捷42列車僅2車有監視器 陳其邁：要求全面加裝

高雄輕軌美術館至愛河之心站剛通車不久，議員陳美雅指出，大順路輕軌沿線人行道殘破不堪，以及捷運車廂監視器不足導致少女遭陌生...

黃牛代辦青年創業貸款 高市將嚴懲

高雄市政府「青年創業貸款」最高可貸200萬元，現傳出代辦黃牛在臉書社團刊廣告，借200萬要付30萬代辦費，疑明目張膽抽取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。