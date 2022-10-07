古寧頭水資源回收中心動土 改善周邊水汙染活化水源

金門古寧頭地區汙水處理設施早年建置完成，設置地點較鄰近於古寧國小，因汙水處理設施較為老舊，時常飄散臭味，影響居民生活品質，金門國家公園管理處昨辦「古寧頭水資源回收中心」開工，未來水資源回收中心處理後的回收水，將可方便附近農耕取水灌溉使用。

隨著金寧地區居住人口成長，原汙水處理設施的每日汙水處理量200CMD漸為不足，有鑑於此，金門國家公園管理處積極爭取中央預算補助並於110年度獲中央挹注經費新臺幣5944萬元，另覓地點新設水資源回收中心。

據了解，這次的新廠汙水每日處理量提升至400CMD，並一併設置宣導水資源處理利用教育觀念之展示場域，完工後將為金門地區優良的環境教育場所。

古寧村長李開陣今天表示，舊有的處理設備，汙水效益已不能符合需求，且鄰近汙水設施，居民常反映汙水淨化處理過程中產生異味，影響居民生活品質。該水資中心興建，為古寧頭居民所關心議題，工程興建能嘉惠當地民眾，亦可使居民認同環境保護及水資源循環利用的理念。

金門國家公園管理處表示，水資中心地點鄰近W17據點、W16據點、古寧頭戰史館等景點，為避免施工中遊客誤入工地造成公安危險，自111年10月6日至112年3月6日封閉W17據點至W16據點之連接道路段，也提醒用路人注意安全並及提前改道。

為減少施工中造成民眾不便，金門國家公園管處將積極督促施工廠商儘速完工，並設置安全告示牌，引導遊客至替代道路，如有任何問題，歡迎洽詢：金門國家公園管理處環境維護課 蔡技士，電話082-313156。