影／金湖日照中心開辦 金門五鄉鎮日照拼圖即將完成

金門縣金湖鎮衛生所日間照顧中心今天舉行開辦典禮，該日照中心未來可提供至多30位失能失智者生活照顧、健康促進、備餐等服務，金門縣長楊鎮浯表示，待安岐多元照顧中心月底營運後，金門「一國中學區布建一日間照顧中心」拼圖即可完成，讓照顧網絡完整布建。

金湖鎮衛生所日照中心位於金湖鎮市港六路，由財團法人晨光社會福利基金會附設的金門縣私立金湖社區長照機構承接，今天包括楊鎮浯、金湖鎮長陳文顧、社會處長董燊、衛生局長李錫鑫與金湖鎮各村里長今天都到場出席這項活動。

楊鎮浯在致詞時表示，金門縣第1個日照中心─蘭湖社區式服務長期照顧服務機構是由晨光承接，對晨光再接下金湖鎮衛生所日照重責大任，深具信心；他也提及，在這星期一金沙日照啟用，今天金湖啟用，26日金寧鄉安岐中心即將啟用後，整個日照拼圖就完成。希望建構國中學區的日照中心，打造社會安全網。

衛生局表示，日照中心是服務使用者在社區中的第2個家，日照中心裡照顧專業人員都經過專業訓練；「日間照顧服務」是屬於白天照顧的服務，好比小朋友的幼兒園，白天時使用者來日照中心參加活動，不僅可以延緩失能老化，家中的主要照顧者也有喘息的空間。此外，社會處也推動身障者日間照顧服務，為地區照顧資源網絡建立更完整的布建。