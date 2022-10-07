澎湖追風音樂節躍國際 獲美國泰坦地產大獎金獎

剛在9月落幕的「2022澎湖追風音樂節」，今天傳出好消息，整體光環境設計獲美國國際獎項協會泰坦地產大獎景觀創新類金獎殊榮，讓澎湖再次躍上國際舞台。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處發布新聞指出，今年首度舉辦「2022澎湖追風音樂節」，首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」與「故事」的結合，營造「澎湖好風光」主題光環境的溫馨、浪漫氛圍。

設計上以線條刻畫為核心，建構上以霓虹燈條、立體雕塑共築成一幅幅燦爛七彩的燈畫，閃爍的燈光照亮了澎湖海邊，加上沉浸式的聲光體驗與夜光風箏的點綴，深入其境，每一處都是亮點、都是驚艷。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，2022澎湖追風音樂節-光環境，首次嘗試利用全區光環境融合在澎湖著名觀光景點觀音亭海濱公園，由於展區海風強大，燈光上有許多需要克服的難題，工作室團隊將燈光品質提升，完美進行燈光展演，配合演唱會聲光音響的精彩互動，充分展現追風音樂節，讓遊客欣賞澎湖風光與燈光設計美學。

許宗民表示，2022澎湖追風音樂節-好風光光環境，以「追風」為主軸，將音樂、燈光藝術結合澎湖東北季風特色，成為別具風情的「浪漫光環境」，首次舉辦就獲得國際高度肯定，再次為澎湖打響國際知名度，明年將著手規劃更具吸引力及高品質活動。