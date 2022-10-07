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金湖日照中心開辦 金門長照拼圖月底完成

中央社／ 金門縣7日電

金門縣長楊鎮浯今天主持金湖鎮衛生所日間照顧中心開辦典禮時表示，待安岐多元照顧中心月底營運後，金門「一國中學區布建一日間照顧中心」拼圖即可完成，照顧網絡完整布建。

金湖鎮衛生所日照中心位於金湖鎮市港六路，由財團法人晨光社會福利基金會附設的金門縣私立金湖社區長照機構承接；楊鎮浯表示，金門縣第1個日照中心─蘭湖社區式服務長期照顧服務機構就是由晨光承接，對晨光再接下金湖鎮衛生所日照重責大任，深具信心。

衛生福利部長期照顧「整建長照衛福據點計畫」，以「一國中學區布建一日間照顧中心」目標。金門縣現有5個國中學區，楊鎮浯說明，日照部分，有金城鎮珠山、烈嶼鄉西方，金湖鎮有金門醫院、蘭湖和今天開辦的金湖鎮衛生所日照中心、加上近日運作的金沙衛生所日照中心，以及預定月底開辦的安岐多元照顧中心，「一國中學區布建一日間照顧中心」拼圖即可完成。

楊鎮浯表示，日照中心是服務使用者在社區中的第2個家，日照中心裡照顧專業人員都經過專業訓練；「日間照顧服務」是屬於白天照顧的服務，好比小朋友的幼兒園，白天時使用者來日照中心參加活動，不僅可以延緩失能老化，家中的主要照顧者也有喘息的空間。此外，社會處也推動身障者日間照顧服務，為地區照顧資源網絡建立更完整的布建。

晨光執行長施美珠說明，金湖衛生所日照中心可以提供30名失能失智者生活照顧、健康促進、備餐與文康休閒活動。樓下就是衛生所，鄰近金門醫院、金湖國中、衛生局及山外市區等，交通便利。

衛生所 金門 楊鎮浯

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