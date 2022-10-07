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賴清德出席十大傑出青年 不忘推18歲公民權複決案

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
副總統賴清德出席十大傑出青年公布記者會，不忘強調18歲公民權複決案的重要性。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德出席十大傑出青年公布記者會，不忘強調18歲公民權複決案的重要性。記者劉學聖／攝影

副總統賴清德昨天到高雄出席十大傑出青年公布記者會，致詞時除了鼓勵青年得獎者，更不忘提醒18歲公民權複決公投案的重要性。

他表示，要將年輕人投票年紀從20歲降為18歲，是因為台灣立法院已經修改民法，明年1月1日就具備完全行為能力，可以自己決定婚嫁，不需要父母同意，但已經結婚生小孩、當爸媽了，台灣規定滿18歲要負民法、刑法責任，卻不能投票，不能參與為國家選拔人才的權利，這樣很奇怪。

賴清德說，台灣不只是選罷法，也有公民投票法，18歲年輕人已經可以投公投，憲法規定20歲才能投票，所以要降為18歲，就是要將民刑法、憲法、承擔責任的開始都一律調整降為18歲，對於年輕人來講是很不一樣的，對於國家來說，也能汲取18歲年輕人的寶貴意見，有更進步的發展。

投票 青年 公投

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