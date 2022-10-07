九合一選舉 屏東縣9人登記不符資格、1人登記後死亡

屏東縣選舉委員會今完成111年地方公職人員選舉鄉鎮市長、代表及村（里）長參選人資格審查。縣長、縣議員參選人資格待中央複審，選委會指出，鄉鎮市民代表、村（里）長等參選人資格審議，9人資格不符、1人登記後死亡致權利中止，其餘參選人資格符合。

縣選委會指出，屏東縣長3人登記、應選1席，縣議員101人登記、應選55席，鄉（鎮、市）長94人登記、應選33席，鄉（鎮、市）民代表557人登記、應選334席，村（里）長850人登記、應選443席，完成資格審查。

選委會指出，鄉（鎮、市）長參選人均符合規定。鄉（鎮、市）民代表參選人有4人資格不符，不予登記，分別為萬丹鄉第3選區黃明治、鹽埔鄉第2選區許昆郎、內埔鄉第1選區林吉善、崁頂鄉第1選區吳文源；村（里）長參選人5人資格不符，鹽埔鄉新圍村王仁宗、高樹鄉東振村賴招學、萬巒鄉萬全村林桂松、竹田鄉西勢村陳文欽及崁頂鄉港東村長陳素琴，共9人，違反選舉罷免法第26條第4、5、8、9款情形，不得登記候選人規定。9人違反情況，緩刑保護管束未期滿、褫奪公權未期滿等情況。

另外，高樹鄉大埔村長參選人劉冬碧登記後，在9月11日死亡，權利中止。大埔村長原有3人登記參選。

同額部分，屏東縣議員第11選區、第15選區；鄉鎮長部分，麟洛鄉。鄉鎮市民代表8個選區同額，九如鄉第二選區、第三選區、萬巒鄉第三選區、枋寮鄉第二選區、琉球鄉第三選區、車城鄉第一選區、春日鄉第二選區、萬丹鄉第三選區。另外有153個村里長同額選舉。

選委會指出，審查合格參選人10月21日舉行參加號次抽籤，縣長、縣議員在縣政府南棟會議室抽籤；鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長在各公所抽籤。