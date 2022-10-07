高雄行道樹根系隆起破壞人行道平整 下場是慘遭斷根

近日高雄市文藻外語大學牌樓旁一棵行道樹根系被切除7成以上，出現巨大傷口，森林城市協會認為此舉將造成無預警倒伏風險，危及學生及路過騎士。協會認為，人行道樹根隆起是因種樹時樹穴開得太小，可利用架高步道等方式到與樹木共存，而不是粗暴切除根系。

高雄市養工處表示，由於不少民眾反映人行道樹根隆起，不好通行，因此委請工人處置。民族路一帶是老舊部落，人行道路幅不寬，要擴張樹穴有一定的難度，但工程人員只處理表現隆起的根系，沒有挖深破壞，不致影響樹木生長。

森林城市協會表示，文藻大門牌樓外一棵高聳的黑板樹，最近被發現被切除樹根，主幹旁出現巨大鋸除的傷口！森林城市協會理事長莊傑任說，歐美等先進國家在工程保護規範明定，樹木直徑的6至8倍圓周內的樹根不能斬斷，直徑超過5公分的樹根，即時切除也要主管機關簽准，但高雄市竟出現樹根直徑切口大於20公分的離譜行徑。

莊表示，樹木截掉根系形同斬斷樹木雙腳，無風無雨也可能搖搖欲墜，台南延平國中兩年前即發生過樹倒壓死人慘劇，高雄難道要讓悲劇重演？人行道因樹根隆起不平整，其實可透過擴大樹穴，架高人行道或改良成帶狀樹穴等方式解決，像日治台北刑務所就架高步道，與老樹根系共存。