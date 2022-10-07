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金門大橋通車網傳將贈酒給鄉親 縣府澄清是假消息

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等，對此金門縣府發言人吳伯揚出面澄清，相關內容均非事實。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等，對此金門縣府發言人吳伯揚出面澄清，相關內容均非事實。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等，對此金門縣府發言人吳伯揚出面澄清，相關內容均非事實，恐為有心人士刻意操作「假消息」之傳播，縣府強調若涉不法情事，縣府將依法追究，以杜惡行。

吳伯揚表示， 金門大橋完工通車，是全體鄉親的共同期盼與驕傲，也是自馬英九前總統核定建橋以來，歷任地方首長暨各界參與推動者共同努力的成果。

吳伯揚也說明，為共同慶祝世界矚目的大橋通車，配合享譽國際的金門高粱酒，相關酒品的產製，目前有致贈建橋有功人員，如總統、院長、部會首長及重要貴賓的贈酒。

縣府表示，金門縣陶瓷廠推出限量6千瓶的大橋主題紀念酒，每瓶2800元，並預計於10月中旬在陶瓷廠門市開放民眾訂購，售完為止；金酒公司也會針對銷售通路為金門酒類盤商（俗稱菸酒牌商）批售及金酒公司直營門市規劃之大橋紀念酒品，將於通車前一周公告配售，數量為10萬盒。

金酒公司也說，目前金門大橋的紀念酒還在灌裝中，網路轉傳的訊息是不實報導，提醒民眾注意。

縣府重申，近日坊間及網路社群轉傳提及「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」，相關內容均非事實，是「假消息」的傳播，縣府呼籲，切莫因特定目的，而傷害金酒公司及操弄純樸之金門鄉親，若涉不法情事，縣府將依法追究。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為慶祝金門大橋通車，金酒公司預計推出金門大橋紀念酒，但目前尚在灌裝中。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝金門大橋通車，金酒公司預計推出金門大橋紀念酒，但目前尚在灌裝中。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等。記者蔡家蓁／翻攝
金門大橋通車在即，近日LINE社群就瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等。記者蔡家蓁／翻攝

金門大橋 假消息 馬英九

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