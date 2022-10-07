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影／高雄動漫節開幕 高市議員黃捷化身女僕動感熱舞
2022高雄國際動漫節今天起一連四天在高雄巨蛋登場，因為疫情關係睽違三年今年再度舉辦，現場有250個攤位，販售各式限量動漫商品與首發書，不到中午展場即擠爆上千名動漫迷排隊等著入場，高雄市議員黃捷特地化身月讀女僕，與其他舞者一起大跳開場舞，水汪汪的大眼加上動感活潑的演出一點也不輸專業舞者，還有人訝異這真的是黃捷本人嗎，也吸引不少人目光。
因疫情高雄已三年未舉辦大型動漫活動，今展開的「高雄國際動漫節」找到黃捷當代言人，只見黃捷以月讀女僕裝扮，與一群年齡約20歲的女孩，一同在舞台上大跳開場舞，現場氣氛熱烈。而上個月黃捷也曾經與立委賴品妤貼出日本動漫《間諜家家酒》的cosplay照片，黃捷打扮成主角「安妮亞」，一頭粉紅色頭髮及水汪汪大眼更是受矚目，許多網友直讚說黃捷是「被議員耽誤的cosplay」。
高雄市議員黃捷說，為了這次首度在台上cosplay現身，她在議會質詢與選戰拜票之間特地挪出空檔，與其他女僕成員共同練了一個月舞蹈，希望表現能讓大家喜歡，她說希望能藉由這次演出帶動高雄文創動漫產業發展。
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