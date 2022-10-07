遭指特權販售圖利縣長家族 金酒：烏龍爆料

金門酒廠公司今天表示，有關主題酒和各項酒品的產製及銷售，都依契約規定辦理，並無傳聞的特權販售。金酒發言人陳啟展表示，對媒體選擇性的報導，金酒保留法律追訴權。

菱傳媒報導，金酒公司員工爆料，金門縣副縣長李增財2019年底擔任金酒董事長期間，涉嫌違反內部規定協助現任金門縣長楊鎮浯的父親楊肅元，以迂迴方式透過金酒總代理黑松公司幫宗親會下訂1200瓶紀念酒，價格低於內部表訂價格4成。

金酒公司發言人陳啟展上午召開記者會澄清表示，相關報導內容有關酒品訂製等爭議，都屬烏龍爆料；他表示，主題酒及各項酒品開發與銷售，金酒公司都以保有公司獲利及穩定市場等方向，進行規劃相關營銷策略，並積極開拓新客源。

舉例來說，近年有「2019全球董楊童懇親大會紀念酒」、 「2022全國商業總會紀念酒」、 「大甲媽萬福金安金門高粱酒」、「花蓮勝安宮七十週年紀念金箔酒」、「花蓮勝安宮七十週年紀念酒」、「38度白金酒平安祈福紀念版」等，各項酒品產製及銷售都依契約規定辦理。

陳啟展說明，主題酒為與陶瓷業者合作兼顧振興產業及藝術性與紀念性的客製酒服務，由陶瓷業者為窗口，依主題酒辦法相關規定辦理，網媒指涉的董楊童懇親會紀念酒為金酒公司經銷商黑松公司，依據相關經銷合約提出開發的的客製酒，依約，各經銷商為擴大客製酒市場，針對個別紀念酒提出的專案申請，金酒公司都會進行評估，並依經銷合約及程序辦理。

陳啟展表示，網媒烏龍爆料的供銷價格是供應給經銷商價格，並非產品的末端售價，所謂「低價供應」情事，完全是烏龍。

陳啟展說，網路媒體應善盡查證，以片面訊息曲解金酒，不僅有損金酒公司聲譽，也傷害金門民眾的共同資產；對媒體選擇性的報導，金酒保持法律追訴權。他同時表示，對於員工的爆料，金酒內部也會檢討。

此外，金門大橋通車在即，近日金門地區傳聞設籍金門的民眾可獲贈兩罐通車紀念酒；縣府昨晚澄清並無此事。金酒則是在今天展示預定對盤商推出的通車紀念酒，陳啟展說，將會在通車前1週公告配售，數量為10萬盒。