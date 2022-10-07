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重現繁榮！屏東西市場拆除重建 將成南台灣首座可調控室內溫度市場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供

屏東市大埔地區「西市場」有40年歷史，建築物結構安全堪慮，設備老舊雜亂，地下室空間陰暗潮濕，成為治安死角，縣府、市公所與攤商溝通，西市場終拆除重建，今舉行動土。縣長潘孟安說，保留傳統市場人情溫度，又保有現代元素，「傳統市場百貨公司化」，西市場重建後，成為南台灣首座可調控室內溫度的市場，預計明年10月完工。

屏東西市場曾是屏東市區熱鬧繁華地段，西市場舊建築設計為地下層販售生鮮肉類，地面層販賣為熟食，但隨著生活模式改變，商圈落沒，加上原有建築物結構安全堪慮、空間陰暗潮濕、設備老舊雜亂，讓消費者忘之卻步。

  縣長潘孟安說，他從小在菜市場長大，對市場有著深厚情感記憶，傳統市場人情溫度是台灣特別味道，跟現代化市場不同，如何保留傳統市場的人情溫度，又有現代化元素，他一直希望「把傳統市場變成百貨公司化」。屏東市作為首善之區，西市場傳統市場是危險建築，承租戶、轉租等問題多，跟攤商協調，西市場拆除重建。

民進黨屏東縣議員方一祥說，西市場老舊又有治安疑慮，從屏東最熱鬧到現今變成最落沒，透過改建，盼能重現屏東西市場榮景。國民黨屏東縣議員唐玉琴說，傳統市場有人情味，西市場老舊，空氣，採光都不好，讓傳統市場麻雀變鳳凰，帶動庶民經濟。

屏東縣政府指出，新市場導入新識別系統與品牌行銷，照耀一切的太陽、層巒疊嶂的山、生產食物的農田、滋養眾生的海流結合成為屏東西市場的logo，全區規畫16間店舖、78攤市集，劃分販售區域，用餐區與互動直播室，給消費者良好的購物環境與充足的綠美化景觀，「讓你輕鬆逛市場，享受最在地的屏東人情味！」，預計明年10月完工，經費逾2億元。

屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建，今舉行動土典禮，縣長潘孟安（右三）、屏東市代理市長程清水（右四）與立委周春米（右五）出席。記者劉星君／攝影
屏東西市場拆除重建，今舉行動土典禮，縣長潘孟安（右三）、屏東市代理市長程清水（右四）與立委周春米（右五）出席。記者劉星君／攝影
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建完工示意圖，打造傳統與現代結合。圖／屏東縣府提供
屏東西市場拆除重建，今舉行動土典禮，縣長潘孟安（左六）、屏東市代理市長程清水與立委周春米（左七）出席。記者劉星君／攝影
屏東西市場拆除重建，今舉行動土典禮，縣長潘孟安（左六）、屏東市代理市長程清水與立委周春米（左七）出席。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 傳統市場 建築

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