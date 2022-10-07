重現繁榮！屏東西市場拆除重建 將成南台灣首座可調控室內溫度市場

屏東市大埔地區「西市場」有40年歷史，建築物結構安全堪慮，設備老舊雜亂，地下室空間陰暗潮濕，成為治安死角，縣府、市公所與攤商溝通，西市場終拆除重建，今舉行動土。縣長潘孟安說，保留傳統市場人情溫度，又保有現代元素，「傳統市場百貨公司化」，西市場重建後，成為南台灣首座可調控室內溫度的市場，預計明年10月完工。

屏東西市場曾是屏東市區熱鬧繁華地段，西市場舊建築設計為地下層販售生鮮肉類，地面層販賣為熟食，但隨著生活模式改變，商圈落沒，加上原有建築物結構安全堪慮、空間陰暗潮濕、設備老舊雜亂，讓消費者忘之卻步。

縣長潘孟安說，他從小在菜市場長大，對市場有著深厚情感記憶，傳統市場人情溫度是台灣特別味道，跟現代化市場不同，如何保留傳統市場的人情溫度，又有現代化元素，他一直希望「把傳統市場變成百貨公司化」。屏東市作為首善之區，西市場傳統市場是危險建築，承租戶、轉租等問題多，跟攤商協調，西市場拆除重建。

民進黨屏東縣議員方一祥說，西市場老舊又有治安疑慮，從屏東最熱鬧到現今變成最落沒，透過改建，盼能重現屏東西市場榮景。國民黨屏東縣議員唐玉琴說，傳統市場有人情味，西市場老舊，空氣，採光都不好，讓傳統市場麻雀變鳳凰，帶動庶民經濟。