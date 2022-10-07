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文藻旁路樹根修剪 高市府：人行道隆起影響安全

中央社／ 高雄7日電

高雄文藻大學大門口旁路樹遭護樹團體發現樹根切除，質疑破壞樹木健康且增加倒伏風險。高市工務局回應，因黑板樹易竄根影響行人安全故修剪，未傷及主根，也會加強觀察樹木健康。

高雄市政府工務局養工處告訴中央社記者，當地樹種為黑板樹，因容易竄根，導致人行道隆起、影響行人安全，經附近民眾反映，為維持人行道平整，因此將樹根隆起部分的人行道挖除後進行樹根修剪。

養工處說明，雖進行樹根修剪，但相關工程沒有影響樹木主根，也在修剪後進行平整性切割，確保樹木成長條件，接下來會加強觀察，確保樹木健康。

森林城市協會今天在高雄市文藻外語大學大門口牌樓旁召開記者會指出，附近4層樓高的巨大路樹樹根遭切除，樹木主幹旁出現直徑約20公分的巨大撕裂傷口，質疑修剪作法如同斬斷樹木的雙腳，破壞樹木健康，且可能造成大樹無預警倒伏的風險。

森林城市協會理事長莊傑任指出，人行道上的樹根隆起，起因於樹木種植時過小的樹穴保留，若要改善，也可以用架高步道的方式達成樹根與步道共存；此外，樹木導致人行道隆起，與樹穴太小導致根系滿溢有關，因此呼籲建立正確的樹木種植規範，依據不同樹種，提供帶狀寬敞的樹根空間，才是根本解決問題的方法。

人行道 路樹

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