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高捷42列車僅2車有監視器 陳其邁：要求全面加裝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳美雅要求市府督促高捷公司加裝列車監視器，提供大眾安全、安心搭乘空間。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳美雅要求市府督促高捷公司加裝列車監視器，提供大眾安全、安心搭乘空間。記者徐白櫻／翻攝

高雄輕軌美術館至愛河之心站剛通車不久，議員陳美雅指出，大順路輕軌沿線人行道殘破不堪，以及捷運車廂監視器不足導致少女遭陌生男子帶走無法還原事發過程，要求改善大眾運輸公共安全。市長陳其邁表示，人行道部分會盡速處理，也會協調要求高雄捷運公司全面加裝監視器。

高市議員陳美雅今日質詢說，政府力推民眾搭輕軌、捷運，近日輕軌又往前邁進，不過大順路輕軌沿線卻有不少人行道鋪面殘破不堪，媽媽族、輪椅族寸步難行，甚至出現水泥填補空缺的醜陋畫面，應設法改善。市長陳其邁答詢說，市府已增編15億路平預算，另爭取營建署前瞻計畫補助，雙管齊下改善人行道現況。

陳美雅也說，市民期待市府建構完善綠色運輸工具，不過7月高捷發生陌生男子強行帶走15歲少女，卻沒有監視器還原真相，經查高捷42列車廂只有2列有裝監視器，高捷若無法提供安心、安全搭乘空間，若發生性騷擾之類的事件無法還原真相，不利大眾安全，市府不如省下活動經費來加強大眾運輸系統。

捷運局長吳義隆說，高捷兩列車為測試裝監視器，主要是經費不足，疫情影響收入，無法全面裝。陳其邁表示，高捷屬於民間公司，市府會協調，要求所有車廂都裝監視器。

高捷表示，高捷公司電聯車設計均符合當時設計規範，法令無強制全面加裝，不過新延伸線的新購列車已將車內監視器納入設計，目前紅橘線有兩列車進行監視器的安裝試作，高雄治安良好未派上過用場，此外考量隱私，也有民眾不希望車內加裝監視器。

高雄輕C20至C24路段試營運，議員陳美雅發現，大順利沿線的人行道對於行人非常不友善，鋪面殘破不堪不利通行。圖／陳美雅服務處提供
高雄輕C20至C24路段試營運，議員陳美雅發現，大順利沿線的人行道對於行人非常不友善，鋪面殘破不堪不利通行。圖／陳美雅服務處提供

監視器 高捷 高雄輕軌

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