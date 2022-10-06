退休相約遊金門 6天環島大小金走遍各知名景點

一群平均年齡約60歲的退休人士，自110年起籌辦各縣市分段徒步環島旅行，他們在10月2日抵金展開第11梯次活動，6天進行大小金門徒步環島，平均每天走了20公里，26位成員用雙腳踏遍金門，以放慢、享受的步調，深度旅行金門，穿越鄉間小路，感受旅行團看不到的金門風光。

活動總召李文能（LEO）表示，他們的成員有退休的軍人、老師、警察、教授等，平均年齡約59.1歲，當中90%都已退休，但大家都很愛運動，以「一個人，走的快；一群人，走的遠」的信念，大家聚在一起。

李文能說，他們主要採分段徒步環島方式，都是自發性組成，成員北中南都有，在報名時也需持一天曾走過約25公里的紀錄，而每次在行程規劃上發揮在地優勢讓來自各地的成員負責規劃安排，因此能夠走得深入。在蒞金前共已完成10次，累積實際徒步健走達48天，計1093.9公里，平均一天22.79公里。

他們10月2日抵金展開離島首次徒步環島旅行，首日由金城出發走到金寧，再轉往金沙，雙腳走過金門鄉間小路，沿途大家還會高歌，互相鼓勵，行程陸續到訪歐厝戰車、翟山坑道、古崗湖、古寧頭戰史館、安岐風獅爺等；一行人也越過高粱田，在北海岸鶯山廟等欣賞日落美景，步行在木麻黃下，車轍道上宛如行軍；也前往烈嶼徒步環島，今日則是挑戰爬太武山。

李文能提到，跟一般的遊客不同，他們走的是太武山秘境，從植物園爬上去，挑戰三角堡等景點，雖然困難度提高，但一趟下來，大家都覺得很過癮，有挑戰金門第一高峰的成就感。

其他團員也說，這趟下來，感受最深的是金門民眾都很熱情，都會主動提供茶水，有的還會拿出花生、餅乾招待大家；團員王小姐說，她先前也曾多次遊過金門，有的是騎機車或開車，但此行是全程徒步，全然不同的視野，讓她感受也特別深刻。