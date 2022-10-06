影／「2022台灣設計展」高雄設計中島揭幕 日夜都精采

「2022台灣設計展」今晚在蓬萊商港設計中島開幕，以22只擺陣成圓的貨櫃為背景，搭配「設計擎天光之展演」，展現台灣設計力。經濟部長王美花與高雄市長陳其邁，在港灣美景第一排為設計展揭開序幕。設計中島明天10大展覽全開，以「台灣設計設計台灣」為題，匯聚台灣設計能量。

台灣設計展是第3次在高雄舉辦，之前分別2005年於高雄衛武營、2012年在駁二藝術特區，為高雄開啟城市與設計的對話。今年台灣設計展在高雄，打造萬坪展區，集結百位設計師參與，串聯超過500家業者。展場「青春限動」、「不朽青春」，收藏超過百種經典青春案例，展現年輕無畏的態度 ；「LOG ING‒登入元宇宙」結合數位體驗，讓觀眾乘著科技的翅膀飛上元宇宙；「DigiWave」融合藝術與科技，帶來沉浸式慶典；「登入大港」港史館搖身一變為城市資訊中心，匯聚城市今昔故事，並探索高雄未來夢想。

王美花表示，高雄產業快速發展，近來常到高雄動土，被陳市長「追到嘸路」。設計對大城市是重要元素，若無美學、設計，就不容易吸引年輕人的心，高雄市府在這次台灣設計展立下難以超越的典範，尤其38個行政區都投入，連戶政所證婚場所都重新改造。

「設計力成就偉大的城市、美麗的國家！」陳其邁表示，高雄是最學習、打拚的城市，以源源不斷的創造力，向世界與所在的土地學習。他與王美花都感謝此次參展的設計師，與總策展人副市長史哲，讓高雄整合港灣優勢與百年累積的人文歷史，以設計能量推動城市邁向美好明日。

由經濟部策畫的4個展區將於明日開展，「創造之城‒高雄」梳理港都工業及製造歷史；「未來轉變中」展區可以體驗港都如何以循環永續為議題，開啟城市轉型；「高雄產生」展現高雄地方產業的設計轉變；「未來巡航」則以渡輪搭載智慧科技，邀請民眾開啟一場穿越虛實的港都之旅。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄「城市展區」以設計導入古蹟建物，7座歷史場域包含貿易商大樓、原愛國婦人會館、紅磚街屋、北號誌樓、雄鎮北門、西子灣隧道、中都唐榮磚窯廠與紅磚事務所。而「設計響應」也將設計展場域延伸至高雄市市立美術館、駁二藝術特區、高市圖總館、高雄流行音樂中心等地，串聯起周邊豐沛活動。