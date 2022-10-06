10年來逾千萬…高雄神秘善人託友人送錢濟貧 被疑是詐騙常遭拒

屏東縣恆春鎮200戶低收入家庭，今天收到一份「無名氏」請友人送來的2300元紅包和白米驚喜禮物，開貨車南下發送濟貧物資的高雄旗山區80歲雜貨批發商蘇進仁說，他是受國小同學之託，10年前開始在屏東、高雄及台南偏遠鄉鎮濟貧，這位同學低調不願曝光，也不是家財萬貫的富人家，動機只是單純地幫助貧困人家，隔2個月後還會再來發一次。

「剛開始會對真假起疑，結果是如假包換的濟貧善舉！」恆春鎮公所社會課長王堅彥說，蘇進仁日前到鎮公所拜訪，自稱受國小同學之託，要濟助鎮內200戶低收入家庭每戶2300元紅包和1包白米，合計近50萬元，已在屏東、高雄及台南偏遠鄉鎮濟貧多年；但鎮內低收入約400戶，對方拿到名單後，由蘇的同學書面審核選出200戶，通知今天下午帶證件到公所前領取，主任秘書洪國榮代表鎮長頒發感謝狀。

「同學全權委託我發送，我還常被公家單位懷疑、拒絕，但不會怪對方！」蘇進仁說，這位同學小時候隨家人從台南佳里搬到高雄旗山，幼時家貧，做些小生意，不是家財萬貫的富有人家，子女事業有成，10年前請他找需要幫助的貧困家庭，濟助金全數由他支付，只要求身分不能曝光；過去找業務相關承辦主管洽談提供低收名單時，對方可能擔心個資外洩或詐騙新手法多予拒絕，這次要感謝王課長的信任，一早載著2個女兒開車南下發送。