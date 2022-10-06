高雄業者推老塩鮮奶茶 鹹甜口感好滋味

時序逐漸入秋，不過南部地區秋老虎發威，氣候炎熱，高雄有一家飲品業者引進海南島老塩，調製出口味獨特的老塩鮮奶茶，淡鹹的鮮奶香氣十分順滑入口，清爽的滋味讓人彷彿來到度假海灘，另外還有用老塩與南部在地食材調製出來的檸檬、芭樂綠以及冬片等飲品，受到許多消費者搶購嘗鮮，民眾表示鮮奶茶的鹹甜口感十分特殊，而且喝起來身體比較沒有負擔，一推出就成為店裡招牌的人氣飲品。

業者王淙栩表示，台灣的手搖飲品牌眾多，競爭十分激烈，他原本是從事飲品的原物料供應，有次機會嚐到大陸海南島這幾年風行的老塩水果，他說這種飲品就是把水果搗碎或者鮮榨果汁里加上老塩混合而成的飲料，當地人特愛大口喝果汁，大口吃果肉，充滿夏天的滋味，他靈機一動何不把台灣最流行的珍珠鮮奶茶與老塩相結合，經過多次配方的調配與試飲終於找出最佳比例，新產品老塩鮮奶茶一堆出就吸引許多人搶鮮，獨特的鹹甜口感也養出不少死忠支持者，他還嘗試運用在地的檸檬以及芭樂作出老塩檸檬跟老塩芭樂綠，同樣受到歡迎，王淙栩說因為鹹味更能帶出水果的香氣，不但喝起來酸甜好滋味，不同程度的鹹甜更對味，也受到許多民眾喜愛。