高雄亞灣區內最大 前鎮時代公園10月中旬開放

高雄亞洲新灣區吸引科技大廠投資進駐，市府工務局也在區內興建「時代公園」，是區內最大公園，目前工程進度已達96.3%，待遊具檢驗合格後，將於10月中旬完工正式開放。

高雄市副市長林欽榮等人今天前往時代公園視察，林欽榮說，時代公園緊鄰捷運、輕軌站，是亞灣區內最大的公園，即將於10月中完工，目前施工進度達96.3%，各項公園遊憩設施、喬木植栽幾乎完成，待完工且遊具檢驗合格後，即可開放。

高雄市政府工務局養護工程處表示，時代公園位於前鎮區凱旋四路旁第65及88期市地重劃區，四面臨路為一個完整街廓範圍，面積約3.5公頃，開闢工程經費約新台幣9700萬元，公園對側的路外停車場也興闢完成，方便民眾開車前往。

工務局說明，時代公園特色在於豐富的遊憩及體健設施，因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園內也隨處可見「高雄熊」公仔，營造歡樂氛圍。

養工處表示，時代公園的休憩遊樂設施，有攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘、磨石滑梯、高塔滑梯、滑步車道、彈跳床、擺盪大索及特色鞦韆、地形穿越管、水景區及遊戲沙坑等，還有多樣健身訓練套組及休憩棚架，滿足體健需求。

園區內有350株大喬木，其中大多為台灣原生樹種，如苦楝、水黃皮、樟樹、光蠟樹、黃連木，可供遮蔭，也種植許多灌木，並打造綠籬迷宮。