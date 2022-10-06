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全國績優社區選拔 金門下莊、青岐兩社區獲獎創佳績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣下莊與青岐兩社區，代表金門參加角逐全國績優社區選拔，榮獲衛福部金卓越社區選拔優等獎及獎勵金15萬元，副縣長李增財今天在縣務會議中表揚。圖／縣府提供
金門縣下莊與青岐兩社區，代表金門參加角逐全國績優社區選拔，榮獲衛福部金卓越社區選拔優等獎及獎勵金15萬元，副縣長李增財今天在縣務會議中表揚。圖／縣府提供

金門縣金湖鎮下莊社區與烈嶼鄉青岐社區，經縣府108年評鑑榮獲縣績優社區優等，並代表金門參加角逐全國績優社區選拔，結果順利獲獎，同時榮獲衛生福利部社區發展工作金卓越社區選拔(績效組)優等獎(最優等級)及獎勵金15萬元，創下金門歷年社區參與中央評鑑最優成績，副縣長李增財今天在縣務會議中代表表揚。

縣府今天利用縣務會議的時刻，公開表揚先行代頒衛福部獎勵金，藉此鼓勵下莊社區、青岐社區，下莊社區理事長薛逸璞及青岐社區洪長享理事長今天也到場親自領獎；期待2社區發展協會分享喜悅及推動成果，讓金門其他社區一同學習成長、追求共好，共創宜居幸福生活。

縣府社會處長董燊表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區發展協會，參與「衛福部111年度社區發展工作金卓越社區選拔」，經過工作小組抵金實地考評，近日揭曉結果。

董燊提及，近年來這2社區在社區理事長暨所有理監事、幹部及志工們共同努力下，推動各項關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭防暴防制等社會福利服務，也在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著，另外運用中央及縣府各項補助款，及結合其他社會資源辦理各項創新服務，將活動中心有效運用成為各示範點，因為成效良好，連續多年獲得中央及縣府各項認證及評鑑獎項，更成為全台各社區蒞金必定參訪觀摩之績優社區。

今年度經縣府推薦及輔導參加衛福部選拔，前來評鑑的衛福部長官及委員們對離島中的社區能有如此的表現表示讚許，成為地區社區參與選拔同時均榮獲最高獎項優等的歷史佳績，全國績效組最高獎勵優等得獎者僅10社區。

李增財在頒獎後也表示，對於兩社區獲獎，為他們感到開心，對於社會處及各公所近年來結合長榮大學社會力研究發展中心專業團隊，致力推動社區培力工作，在地紮根陪伴社區茁壯成長，讓社區成為就近提供民眾各項福利服務的最有利後盾，並能在中央考核協助社區獲得這前所未有的最佳成績，也感謝社會處及公所團隊的共同努力。

金門 衛福部

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