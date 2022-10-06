連假首日警估南下逾3萬車 種樹百里新埤以南暫停施工

國慶3天連假來臨，時序入秋，屏東墾丁四季如春，也是今年最後3天連續假期，恆春半島旅宿業者住房率高，屏東縣警局交通隊初估連假首日南下逾3萬車次，屏鵝公路仍有種樹百里、電桿地下化工程，警方請三工處配合熱區道路工區，新埤以南全面暫停施工。

交通隊指出，國慶3天連假車潮預估比中秋節少一些，這是今年最後一次連假，經訪查後，恆春住房率高，台東住房率不高，預估單日首日南下仍逾3萬車次，屆時將調撥車道等交通疏導措施。

交通隊指出，針對台1線及台26線等易壅塞路段，啟動「智慧號誌交控系統」，由電腦偵測車流量，達屏鵝公路沿線長綠號誌疏解車流，也規畫交通崗員警至各重要路口機動疏導；考量道路容量有限，將視車流量機動實施調撥車道及車輛分流措施，並規畫替代道路供民眾行駛。

南下旅遊可在國道下林邊交流道走台17線南下，欲續行至墾丁的民眾可以在台26線海口（長灘飯店前）改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185（沿山公路）上國道南州交流道北上，上述替代道路皆有設置導引牌，請民眾遵循警察指揮及導引牌指引。

屏東各觀光景點如萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，皆有規畫警方在周邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車，請民眾將車停在停車場，勿違規停車影響用路人行車安全，以降低交通事故發生；另為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於等易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。