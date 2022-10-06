連假首日警估南下逾3萬車 種樹百里新埤以南暫停施工
國慶3天連假來臨，時序入秋，屏東墾丁四季如春，也是今年最後3天連續假期，恆春半島旅宿業者住房率高，屏東縣警局交通隊初估連假首日南下逾3萬車次，屏鵝公路仍有種樹百里、電桿地下化工程，警方請三工處配合熱區道路工區，新埤以南全面暫停施工。
交通隊指出，國慶3天連假車潮預估比中秋節少一些，這是今年最後一次連假，經訪查後，恆春住房率高，台東住房率不高，預估單日首日南下仍逾3萬車次，屆時將調撥車道等交通疏導措施。
交通隊指出，針對台1線及台26線等易壅塞路段，啟動「智慧號誌交控系統」，由電腦偵測車流量，達屏鵝公路沿線長綠號誌疏解車流，也規畫交通崗員警至各重要路口機動疏導；考量道路容量有限，將視車流量機動實施調撥車道及車輛分流措施，並規畫替代道路供民眾行駛。
南下旅遊可在國道下林邊交流道走台17線南下，欲續行至墾丁的民眾可以在台26線海口（長灘飯店前）改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185（沿山公路）上國道南州交流道北上，上述替代道路皆有設置導引牌，請民眾遵循警察指揮及導引牌指引。
屏東各觀光景點如萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，皆有規畫警方在周邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車，請民眾將車停在停車場，勿違規停車影響用路人行車安全，以降低交通事故發生；另為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於等易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。
屏東警分局指出，「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0專案」麟洛鄉施工路段到台1線400公里+500至402公里+600處，其中屏東市民生路東路與瑞光路口至麟洛鄉中山路與民族路口之間路段實施夜間（19到07時）施工，其餘路段連假期間不停工，屏東警分局提醒，若有行經施工路段，可提早改道行駛替代道路：瑞光路＞香楊路＞成功路＞民族路，以避免塞車耽誤行程，影響出遊。
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