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兩岸關係緊張 金門縣府邀專家講解中共二十大情勢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府昨天舉辦「年度大陸事務研習會」，邀請兩岸事務專家就最新兩岸發展情勢進行講授。圖／縣府提供
金門縣政府昨天舉辦「年度大陸事務研習會」，邀請兩岸事務專家就最新兩岸發展情勢進行講授。圖／縣府提供

兩岸關係緊張，連帶的大陸事務也備受關注，金門縣政府昨天舉辦「年度大陸事務研習會」，邀請兩岸事務專家就最新兩岸發展情勢進行講授，以增進工作同仁對兩岸政策與交流規範及實務應用的瞭解，充實兩岸事務，作為未來交流、業務推展的判斷參考。

縣府觀光處表示，雖然小三通因為新冠肺炎影響自109年2月10日起停航，兩岸交流減緩，然縣長楊鎮浯日前除協同鄉親赴陸委會爭取恢復小三通外，亦於離島論壇上，與離島縣縣長及中央民意代表共同呼籲中央於國境開放之際，小三通也應予以恢復。尤其，在疫情逐漸趨緩及各國入境管制措施已陸續開放之際，兩岸恢復來往指日可待，金門身為兩岸的重要樞紐，仍應積極吸收兩岸事務相關的專業知能，掌握最新情勢與發展。

這場「中國大陸事務研習會」昨天在金湖飯店二樓會議室舉行，邀請到中華民國全國工業總會大陸事務組組長黃健群博士，主講「探索中共20大前後的兩岸經貿情勢」，針對目前大陸政治與經濟現況與兩岸經濟貿易交流趨勢進行分析，並就10月中即將召開的中共「二十大」會議相關資訊，向與會者進行分享與剖析。

觀光處也表示，兩岸關係千變萬化，牽一髮而動全身，希望藉由研習會的辦理，讓縣府同仁能夠精準掌握現實的大陸動態，也期待在新冠疫情趨緩後，兩岸逐步放寬交流管制，並能即時對接上相關事務、互動溝通，增進交流。

金門縣政府邀請全國工總大陸事務組組長黃健群，就最新兩岸發展情勢進行講授。圖／縣府提供
金門縣政府邀請全國工總大陸事務組組長黃健群，就最新兩岸發展情勢進行講授。圖／縣府提供

小三通 疫情 金門

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