頒獎活動自cue唱歌 陳其邁展現親和力

高雄市社會局今年選出17個績優社區發展協會，其中有7個協會將代表高雄市參加明年全國性選拔。高雄市長陳其邁今頒獎致詞，不忘分享好消息，「高雄市城市競爭力從原本第6名，今年躍為六都第2名，高雄社福力是六都第一。」隨後也自cue高歌「愛拚才會贏」和民眾博感情，氣氛熱絡。

陳其邁說，「社福力裡面的第一名當然就是我們發展協會，這還要講！」語畢獲滿堂掌聲、歡呼聲。除了勉勵大家拿金牌，也感謝各社區發展協會這兩年上山下海，替民眾服務。從海邊到山上，都可以看到大家在各個領域做最好的服務，「政府實在是能力有限，社區結合民間資源、政府補助等，提供各種專業服務，相當不容易。

陳其邁進場時獲協會代表熱烈歡迎，他也熱情回應掌聲，氣氛輕鬆、熱絡，也有人喊著「市長加油！」。年底選戰將至，陳其邁不忘發揮母雞角色，在台上介紹出席的市議員黃文志、李雅慧及參選人黃偵琳，更說3人都相當關心社區發展。在台上更主動問，「我想說今天要不要唱歌？」隨後邀請3位參選人上台高歌，合唱「愛拚才會贏」，炒熱氣氛。