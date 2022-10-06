頒獎活動自cue唱歌 陳其邁展現親和力
高雄市社會局今年選出17個績優社區發展協會，其中有7個協會將代表高雄市參加明年全國性選拔。高雄市長陳其邁今頒獎致詞，不忘分享好消息，「高雄市城市競爭力從原本第6名，今年躍為六都第2名，高雄社福力是六都第一。」隨後也自cue高歌「愛拚才會贏」和民眾博感情，氣氛熱絡。
陳其邁說，「社福力裡面的第一名當然就是我們發展協會，這還要講！」語畢獲滿堂掌聲、歡呼聲。除了勉勵大家拿金牌，也感謝各社區發展協會這兩年上山下海，替民眾服務。從海邊到山上，都可以看到大家在各個領域做最好的服務，「政府實在是能力有限，社區結合民間資源、政府補助等，提供各種專業服務，相當不容易。
陳其邁進場時獲協會代表熱烈歡迎，他也熱情回應掌聲，氣氛輕鬆、熱絡，也有人喊著「市長加油！」。年底選戰將至，陳其邁不忘發揮母雞角色，在台上介紹出席的市議員黃文志、李雅慧及參選人黃偵琳，更說3人都相當關心社區發展。在台上更主動問，「我想說今天要不要唱歌？」隨後邀請3位參選人上台高歌，合唱「愛拚才會贏」，炒熱氣氛。
高雄市目前有757個社區發展協會，數量全台之冠，社會局今舉辦績優社區頒獎活動，陳其邁一一頒獎，與協會代表相當熟稔，互動融洽。其中林園區文賢社區、甲仙區大田社區、大寮區溪寮社區、鳳山區新海光社區、彌陀區漯底社區、前鎮區興邦社區和杉林區日光小林社區將代表高雄市參加明年衛福部社區發展工作選拔。
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